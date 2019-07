Über La Paz in Bolivien verläuft das größte städtische Seilbahnnetz der Welt. Die südamerikanische Metropole zeige, dass Seilbahnen den Stadtverkehr signifikant entlasten können, sagen Verkehrsexperten. (saiko3p)

Die Idee: kühn. Das Konzept: atemberaubend. Die Perspektive: vielversprechend. Mit einem großen Wurf soll die Stadt Köln einen Großteil ihrer Verkehrsprobleme lösen. So zumindest die unkonventionelle Vision der Stadtratsgruppe „Gut“, die entlang des Rheins auf einer Gesamtlänge von 33 Kilometern eine Seilbahn vorschlägt.

Unkonventionell deshalb, da es in deutschen Städten kein Vorbild für eine in den Nahverkehr integrierte Seilbahn gibt, die etwa im Berufsverkehr unter Volllast mitfährt. „Meist sind das Verbindungen von A nach B“, sagt Thomas Schmeckpeper, Verkehrsreferent von Gut. Etwa die Gondeln über den Rhein bei Koblenz oder in Berlin. Beide zählen zu sogenannten Veranstaltungsseilbahnen – und kamen so gut an, dass die Bevölkerung ihren Erhalt gefordert hatte.

Bei Infrastrukturmaßnahmen ist das eher eine Seltenheit. Das Seilbahnkonzept in der Universitätsstadt Marburg, das die Innenstadt mit dem Campus von Universität und Klinikum verbinden sollte, scheiterte an einer Bürgerinitiative. Parallel zur Europawahl haben die Wuppertaler in einer Bürgerbefragung eine Seilbahnkonzept mit 62 Prozent der abgegebenen Stimmen abgelehnt.

Die Seilbahn sollte den Hauptbahnhof mit der Bergischen Universität und einem weiteren Stadtteil verbinden. 2,8 Kilometer, drei Stationen. „Hauptanliegen der Seilbahn war, die Studis aus dem Verkehr herauszunehmen“, erklärt Sindy Peukert von der Pressestelle der Stadt Wuppertal. Rund 20.000 Studierende und Angestellte müssen täglich auf den Berg. Schnell formierten sich Bürgerinitiativen Pro und Contra. Das Ansinnen ist erstmal abgeschmettert. Und so war der Kölner Thomas Schmeckpeper erstaunt und erfreut, wie positiv die Pläne für die Domstadt aufgenommen wurden.

Entlang einer Strecke von 33 Kilometern soll die Rheinpendel genannte Bahn 21 Stationen links und rechts des Rheins angondeln. Fünfzehnmal würde dabei der Rhein gekreuzt. Bislang ist das allerdings nicht viel mehr als eine Idee. Grobe Kostenschätzung: 200 bis 500 Millionen Euro.

Die Bahn könnte in vier Jahren fahren

Das hört sich erst einmal viel an – doch Seilbahnen sind allgemein kostengünstige Transportmittel. Ein gemeinsamer Antrag der Stadtratsgruppe Gut, CDU, FDP und Grünen machte jetzt zumindest den Weg für eine Konzeptstudie durch ein Ingenieurbüro frei. Für Schmeckpeper kann dann alles ganz schnell gehen. Für die Planfeststellung rechnet er mit zwei Jahren. Für den Bau einer Pilotstrecke von vielleicht fünf Stationen mit noch einmal so viel. „In vier bis fünf Jahren könnte ein Teilstück stehen“, sagt der 34-Jährige. „Mein Eindruck ist, dass viele hier in Köln dankbar waren, dass eine neue Idee in eine festgefahrene Verkehrsdebatte geworfen wurde.“

Bislang waren die Erfahrungen von Schmeckpeper eher anekdotischer Art. In Lissabon fuhr er die drei Kilometer lange Seilbahnstrecke ab und lief anschließend zurück. „Nach wenigen Minuten hatte ich die Seilbahn über mir vergessen. So leise ist sie“, sagt er und kommt auf seine Mission zurück: Die Seilbahn, die er auch in Köln pendeln sehen will, ist geräuschfrei, emissionsfrei, staufrei, ampelfrei und ohne Wartezeit. Alle 40 bis 90 Sekunden kommt eine Gondel vorbei.

Wobei der Begriff Gondel erklärungsbedürftig ist: Gemeint ist keine enge Vier-Personen-Kabine, sondern eine geräumige Variante für bis zu 35 Menschen, aber auch Fahrräder, Kinderwägen, Rollstühle. Die Kabinen bewegen sich mit maximal 22 Stundenkilometern und werden in den Stationen auf unter Schrittgeschwindigkeit abgebremst. Dabei werden sie vom Zugseil gelöst und rollen auf einem Reifensystem heran. Das Benutzen ist barrierefrei. Auch mit Rollstuhl und Kinderwagen ist der Übertritt gut möglich. Unter Umständen hilft hier auch das Personal der Seilbahnstation.

Das größere Hindernis für Seilbahnpläne stecke in den Köpfen, meint Heiner Monheim, Verkehrsexperte und emeritierter Professor der Universität Trier. In Südamerika seien Seilbahnen im Trend, um die Verkehrsprobleme schnell wachsender Städte zu lösen.

Beispielsweise in La Paz in Bolivien. Die Metropole befindet sich in der Altiplano-Hochebene der Anden auf mehr als 3500 Metern über dem Meeresspiegel.

Keine Staus, keine Wartezeit

In den vergangenen Jahren hat sich dort das größte städtische Seilbahnnetz der Welt entwickelt. Inzwischen schweben rote, grüne, gelbe, braune, orange und violette Gondeln hoch über den Dächern, jede Farbe steht für eine Seilbahn-Linie. Die schwebenden Gondeln verbinden 36 Stationen, das gesamte Netz ist 30 Kilometer lang.

La Paz hat damit eine Vorreiterrolle übernommen. Im Vergleich zu überfüllten, dreckigen Bussen, die zu den Stoßzeiten regelmäßig im Stau stecken, spricht der Transport in bis zu 65 Metern Höhe für sich: Sie sind sauber und immer pünktlich. In Deutschland, sagt Verkehrsexperte Heiner Monheim, sei das Konzept bei Politikern und Planern hingegen noch kaum auf dem Schirm. Über ein Dutzend Projekte wurden bislang angedacht, doch seien kaum über ein Konzeptstadium hinaus. Ein deutsches Vorzeigeprojekt fehlt.

Seilbahnboom in Südamerika

Die zwei großen Seilbahnanbieter, die Firmen Doppelmayr in Vorarlberg und Leitner in Südtirol, müssen daher immer auf Pilotprojekte in der Ferne verweisen. Etwa auf das Projekt in La Paz, aber auch in Mexiko oder Ankara. „Trotz super Aussicht auf die Stadt Ankara ist das kein urbanes Projekt”, sagt Michael Tanzer von Leitner. Und auch kein Touristisches. Vier Stationen verknüpfen auf einer Gesamtstrecke von 3,2 Kilometern städtischen Raum. Fahrdauer zehn Minuten – mit dem Auto bräuchte man eine halbe Stunde.

Tanzer hofft auf Toulouse, wo eine 2,7 Kilometer überbrückende Seilbahn im Genehmigungsprozess steckt. Betriebsstart wäre im Jahr 2020. Täglich sollen rund 7000 Menschen befördert werden. Betriebszeiten sind von 5.15 Uhr bis Mitternacht geplant. Die Seilbahn würde gewissermaßen über den Fluss Garonne und einen rund 130 Meter hohen Berg eine Abkürzung zwischen zwei Stadtteilen schaffen. Fahrzeit: zehn Minuten. Ein Auto bräuchte rund 40 Minuten. „Seilbahnen sind immer dann im Vorteil, wenn es Barrieren zu überwinden gilt: Fluß, Sumpf, Berg“, sagt Tanzer. Der Flächenverbrauch ist gering. Die reine Bauzeit, etwa für das Projekt zur Internationalen Gartenausstellung in Berlin, betrug ein Dreivierteljahr.

Wenn eine Seilbahn sinnvoll in den ÖPNV integriert ist, dann sieht Heiner Monheim auch hierzulande nur Vorteile: „Sie kriegen kein anderes System, wo alle 40 Sekunden das nächste Fahrzeug kommt.“ Die Bauzeiten sind kurz, die Bahnen lassen sich theoretisch gut zurückbauen. Hindernisse werden überschwebt, was Seilbahnen dazu prädestiniert, topografische Besonderheiten zu überbrücken: den Rhein in Köln, die Weser in Bremen, die Lahnberge bei Marburg. Die Investitionskosten sind dabei gering. Schmeckpeper hat pro Seilbahnkilometer acht Millionen Euro angesetzt. Weil vieles automatisch läuft, sind die Personalkosten niedrig.

Die Nachteile sind hingegen überschaubar. Die Haltestellen müssen für den sinnvollen Betrieb mit 400 bis 800 Metern weiter auseinander liegen als bei Stadtbussen. Auch ist die Höchstgeschwindigkeit mit 22 Kilometern pro Stunde scheinbar gering, macht die Seilbahn in der Stadt aber zum schnellen Transportmittel – da ampelfrei und staufrei. Außerdem gibt es keine Wartezeiten.

Ergänzung statt Ersatz

Eine Seilbahn soll aber nicht bedeuten, dass Buslinien wegfallen, warnen Verkehrsplaner. Es gehe um sinnvolle Verknüpfungen und Ergänzung. Aus Spargründen eingestellte Buslinien könnten außerdem dazu führen, dass die Akzeptanz unter den Stadtbewohnern sinkt. Ähnlich wie der Kölner Schmeckpeper denkt auch Verkehrsplaner Monheim groß. Er spricht von 30 Seilbahnen für München oder 20 für Frankfurt.

Eine einzelne Bahn wäre für städtische Betreiber auch uninteressant, sagt er – müssten sie dafür doch eine eigene neue Betriebssparte aufbauen. Vorbilder für ihn sind die Seilbahnnetze in La Paz in Bolivien oder auch – mit Vorbehalt – die Verbindungsstruktur eines „Skizirkus“ in den Alpen. „Sie steigen von einer Bahn in die andere um“, sagt Monheim. Die Umsteigestationen stünden allerdings an Verknüpfungspunkten mit dem anderen Verkehr, etwa Züge und Busse. An die riesengroßen Parkplätze an den Ausgangspunkten von Ski-Seilbahnen sollte man dabei nicht denken. „Natürlich sind Seilbahnen nicht allein selig machend“, sagt Monheim. Dennoch spreche viel für diesen leistungsfähigen, wenngleich hierzulande wenig beachteten Verkehrsträger.

Zur Sache

Bremer Seilbahnpläne

Schwebende Gondeln über Bremen? Die Wirtschaftsbehörde kann sich das durchaus vorstellen. Anfang des Jahres hatte Wirtschaftsstaatsrat Ekkehart Siering (SPD) eine Seilbahn als neues innerstädtisches Transportmittel ins Gespräch gebracht, ähnliche Pläne hatte CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder bei der Vorstellung des Wahlprogramms geäußert. Angehende Bauingenieure der Hochschule Bremen hatten das Vorhaben daraufhin geprüft. Ihr Fazit: Eine Seilbahn könne entscheidend dazu beitragen, die Straßen zwischen Wesertower und Waterfront zu entlasten. Sie empfehlen eine Strecke, die zwischen Waterfront und Schlachte/Am Brill verläuft, je nach Variante mit Weser-Überquerung in Woltmershausen oder Rablinghausen oder mit Abzweigungen zum Neustädter Bahnhof. Siering, der das Hochschul-Seminar begleitete, sagte bei der Präsentation vor zwei Wochen, er halte Seilbahnen nach wie vor für eine gute Idee. Die Baukosten seien zwar hoch, aber die Bahnen energieeffizient, CO₂-arm und eine ideale Ergänzung von Bus und Straßenbahn. Auch das Wirtschaftsressort hat Vorstudien in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollen spätestens im September vorliegen, hieß es Ende Juni.