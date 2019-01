Bei einer Verkehrskontrolle wurden bei einer Verkehrskontrolle mehrere Verstöße festgestellt. (Friso Gentsch, dpa)

Bei einer Verkehrskontrolle zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität in der Östlichen Vorstadt hat die Polizei am Mittwoch bei 47 angehaltenen Fahrzeugen und 54 überprüften Personen Verstöße notiert, wie die Pressestelle am Donnerstag mitteilte. Insgesamt gab es sechs Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie acht mündliche Verwarnungen. Die Beamten fanden drei gefälschte Ausweise und einen Führerschein.

Dabei bemerkten sie, dass sich eine der überprüften Personen illegal in Deutschland aufhält. Zwei der angehaltenen Personen standen im Verdacht unter Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Hinzu kam, dass einer dieser Männer bei der von ihm erbetenen Urinprobe sogenannten Clean-Urin – also synthetischen, künstlichen sauberen Urin – abgeben wollte, was die Spezialisten zur Drogenerkennung jedoch bemerkten. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen in der noch dunklen Jahreszeit an.