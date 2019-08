Die Polizei kündigt eine präventive Verkehrskontrolle am Stern an, bei der vor allem Rad- und E-Bike-Fahrer angesprochen und über Sicherheitsaspekte in dem Kreisverkehr informiert werden sollen. l (Christian Walter)

Der Stern ist auch nach der Umgestaltung mit den neuen farblichen Markierungen ein Unfallschwerpunkt in Bremen. Denn diesen Knotenpunkt passieren nicht nur Busse und Straßenbahnen, sondern auch Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger. Die Polizei möchte nun vor Ort mit Verkehrsteilnehmern ins Gespräch kommen, um sie für die besondere Situation am Stern zu sensibilisieren. Da soll im Zuge einer präventiven Verkehrskontrolle am kommenden Montag, 26. August, geschehen - in der Zeit von 12 bis 15 Uhr, wie die Polizei ankündigt.

In Kooperation mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat werde es dabei vor allem um die Themen Sichtbarkeit, Ablenkung und toter Winkel gehen. Vor allem Rad- und E-Bike-Fahrer sollen angesprochen und entsprechend informiert werden, erläutert die Polizei.