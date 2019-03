Die Kontrollen der Polizei richteten sich gegen Einbrechergruppierungen. (Patrick Seeger/dpa)

Die Polizei hat am Donnerstag länderübergreifend in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein den Verkehr kontrolliert, um reisende Gruppen von Wohnungseinbrechern zu bekämpfen.

Ziel der Aktion war es, Tatverdächtige zu ermitteln, zu identifizieren und festzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Beamten kontrollierten außerdem, ob Autofahrer unter Drogen- oder Alkoholkonsum standen sowie das Handyverbot am Steuer und die Gurtpflicht. An mehreren Straßen im Bereich der Regionen Bremen und Hamburg hat die Polizei laut Pressemitteilung mit „zahlreichen Einsatzkräften“ Kontrollstellen errichtet und verdächtige Fahrzeuge und Personen überprüft.

Die Polizei begann mit der Aktion gegen 14.30 Uhr. Eine Kontrollstelle war der Parkplatz Grollander Senke an der Bundestraße 75 in Richtung Delmenhorst. Im Bremer Umland richtete die Polizeidirektion Oldenburg vier Kontrollstellen ein. Wegen der Aktion und durch Unfälle auf Autobahnen kam es laut Pressemitteilung zu „erheblichen unvorhersehbaren Verkehrsbehinderungen“. Die Einsatzleitung beendete deshalb die Kontrollen um 16.40 Uhr. Bisherige Kontrollen dieser Art hätten den Verkehr nicht derartig eingeschränkt. Ein Sprecher der Polizei Bremen sprach am Donnerstag davon, dass die Kontrollen um 17.30 Uhr beendet worden seien.

50 Fahrzeuge und 73 Personen kontrollierte die Polizei. Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzes, des Kraftfahrzeugsteuergesetz und der Abgabenverordnung wurden gestellt. Außerdem haben die Beamten Ordnungswidrigkeiten wie Verstöße gegen die Gurtpflicht, das Telefonieren während der Fahrt und mehr geahndet. Die Auswertungen seien noch nicht abgeschlossen.

Der Anlass des Einsatzes ist eine Vereinbarung der der Innenminister und -senatoren der norddeutschen Küstenländer vom 8. März 2018. (jp)