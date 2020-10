In Bremen und Umgebung hat der Verkehr wieder zugenommen. (Rolf Vennenbernd)

Der Verkehr auf Bremens Straßen hat zugenommen und befindet sich wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Das geht aus aktuellen Zahlen des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) und des ADAC hervor. Ein ähnliches Bild zeichnet sich in Niedersachsen ab, wo der Verkehr ebenfalls wieder das Aufkommen Jahresbeginn hat. Eine Randerscheinung: Die Nachfrage nach Wohnmobilen war laut ADAC im Sommer mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Die Zahl der Kraftfahrzeuge, die täglich auf der Autobahn 1 unterwegs waren, sank durch den Lockdown deutlich. Anfang April meldete das Verkehrsressort mehr als 30 Prozent weniger Verkehr auf den Autobahnen rund um Bremen und teils mehr als 40 Prozent weniger Fahrzeuge auf den Einfallstraßen. Waren es im Februar 47.000 Fahrzeuge, die auf der A 1 in Richtung Osnabrück fuhren, sank die Zahl auf 35 000 im März – ein Rückgang von rund 25 Prozent. Im September registrierte die Zählstelle an der A1-Weserbrücke 59.000 Fahrzeuge – rund 25 Prozent mehr als im Februar.

Die erhebliche Differenz ist nicht einzig durch den Corona-Ausnahmezustand zu erklären: Auf der A1 ist bis Mitte des Jahres an der Ochtumbrücke gebaut worden. Zudem wurde von Juni bis Ende August die Hauptfahrbahn zwischen den Abfahrten Mahndorf und Hemelingen in Richtung Osnabrück saniert. „Viele Autofahrer haben dadurch Ausweichstrecken genutzt“, sagt Martin Stellmann, Sprecher des ASV.

In den vergangenen sechs Wochen blockierten die Baustellen auf der Bundesstraße 75 den Verkehrsfluss. Ein Großteil der Pendler wich auf die freie A1 aus, um das Nadelöhr zu umfahren, so die Annahme des ASV. Hinzu kommt, dass seit Ende August an der Habenhauser Brückenstraße vor der Karl-Carstens-Brücke gebaut wird, was ebenfalls zu Ausweichverkehr führt.

Der Radverkehr hat zugenommen

Auch in der Innenstadt hat sich das Aufkommen verändert. Am Herdentorsteinweg zählten die Fachleute im Februar in Richtung Hauptbahnhof täglich 6250 Fahrzeuge, im Lockdown-März 3840 (39 Prozent weniger als im Februar) und im September 5052 Kfz, was 19 Prozent weniger entspricht. „Im April hatten wir sogar eine Halbierung des Autoverkehrs im Vergleich zum Februar“, sagt Stellmann. In der Stadt ist man demnach also noch nicht wieder auf dem Vor-Krisen-Niveau. Ähnlich verhalte es sich an anderen Zählstellen. Was den öffentlichen Nahverkehr angeht, liege die Auslastung bei 70 Prozent des Normalzustandes. Zugenommen habe der Radverkehr, so Stellmann. Konkrete Angaben gäben die Zahlen nicht her. „Ein detaillierterer Vergleich ist durch die sich ständig verändernde Baustellensituation nur schwer möglich und bedarf einer Langzeitbetrachtung“, sagt Stellmann. Daneben spielen weitere Faktoren eine Rolle: So habe sich der Urlaubs- und Berufsverkehr verändert, weil viele Menschen ihren Urlaub in Deutschland verbracht haben oder im Homeoffice arbeiten.

Ähnlich analysiert der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) die Situation. „Wir sind wieder da, wo wir vor Corona waren“, sagt Nils Linge, Sprecher des ADAC für die Region Weser-Ems. Das zeigen die Stauzahlen: In der ersten Augustwoche zählte der ADAC 205 Stauereignisse, was dem Vorjahresniveau entspreche.

Vergleiche man die Ferienwochenenden, falle der Zeitraum vom 31. Juli bis 2. August als Ausreißer auf: In dieser Zeit hat sich die Stauzahl im Vergleich zu 2019 nahezu verdoppelt, so Linge. Es sei nicht verwunderlich, dass die Gesamtzahlen dem des Vorjahres entsprechen, weil Ausflüge und Urlaub in Deutschland geplant werden. Im ADAC-Reisebüro habe es viele Stornierungen von Flügen gegeben, stattdessen seien Nachfragen nach Karten und Vignetten stark angestiegen, so Linge. Es seien wesentlich mehr Reise- und Campingführer für Deutschland gekauft worden, das Interesse an Wohnmobilen und Hausbooten sei stark angestiegen.

Staus in den Herbstferien nicht so lang wie im Sommer

Für die Herbstferien (12. bis 24. Oktober in Bremen und Niedersachsen) rechnet der ADAC nicht mit größerer Staugefahr. Die Staulängen würden in der Herbstreisezeit „bei Weitem“ keine Sommer-Dimension erreichen. Die Situation spiegelt sich so beispielsweise in Nordrhein-Westfalen wider. Die Anzahl und Länge der Staus liegt dort seit Anfang Sep­tember laut ADAC wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Vom 31. August bis 6. September habe die Anzahl der Staus erstmals wieder bei mehr als 4000 und die Gesamt-Staulänge bei mehr als 6000 Kilometern gelegen.

Weil die Lesumbrücke zwischen Bremen-Nord und Industriehäfen seit Dezember 2018 nur einseitig befahrbar ist, kommt es dort immer wieder zu Staus. Die anstehende ­Sanierung, die im November startet und sich bis März/April 2021 zieht, soll die Situation laut Verkehrsbehörde nicht verschärfen. Die Arbeiten werden von schwimmenden Pontons aus gemacht.