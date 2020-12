Zwei Verletzte

Verkehrsunfall mit Krankentransporter in Obervieland

Jan-Felix Jasch

Zwei Menschen wurden am Mittwochabend bei einem Unfall mit einem Krankenwagen in Bremen-Obervieland leicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.