Linien fahren wieder regulär

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Verkehrsunfall mit Straßenbahn und PKW am Schlüsselkorb

Am Schlüsselkorb in der Bremer Innenstadt hat es am Freitagnachmittag einen Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW gegeben. Mehrere Straßenbahnen und Busse wurden für 30 Minuten umgeleitet.