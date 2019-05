Im Auftrag des VBN wurde zuletzt eine Fahrgastbefragung durchgeführt. (Maximilian von Lachner)

Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) und der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) haben am Dienstag ihren Bericht für das Jahr 2018 vorgestellt und präsentieren darin erneut einen Zuwachs an Fahrgästen. Busse und Bahnen, erläuterte VBN-Geschäftsführer Rainer Counen, hätten im vergangenen Jahr 176,6 Millionen Fahrgäste befördert, 2,8 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Damit seien auch die VBN-Einnahmen um 6,9 Millionen Euro auf 226 Millionen Euro gestiegen. Im bundesweiten Durchschnitt betrage der Fahrgastzuwachs plus 0,6 Prozent, im VBN-Land hingegen 1,6 Prozent. Das bundesweite Einnahmenergebnis im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gibt der VBN mit 1,3 Prozent an und kann selbst auf 3,1 Prozent verweisen.

Der positive Trend habe sich auch im ersten Quartal 2019 fortgesetzt, so Counen: Verglichen mit dem ersten Quartal 2018 stieg die Zahl der Fahrgäste von 38,4 auf 38,6 Millionen, die Einnahmen wuchsen von 51,2 auf 52,6 Millionen Euro. Damit seien 2018 sowohl bei den Fahrgästen als auch bei den Einnahmen neue Höchstwerte seit der Gründung des VBN im Jahr 1997 erzielt worden. Ein weiteres Mal, denn auch 2017 konnte der Verbund ein Fahrgastplus verzeichnen, wenn auch nur um 0,4 Prozent.

Die ansteigenden Nutzerzahlen führen Rainer Counen und der ZVBN-Geschäftsführer Christof Herr unter anderem auf die laut Kundenbarometer hohe Zufriedenheit mit dem ÖPNV-Angebot zurück. Kundenumfragen hätten dem VBN eine Gesamtnote von 2,69 (Branchendurchschnitt 2,88) beschert. Im VBN-Land, das sich ungefähr von Bremerhaven im Norden bis Diepholz im Süden und von Westerstede im Westen bis Visselhövede im Osten erstreckt, wurden 2018 insgesamt 2696 Fahrgäste befragt. 74 Prozent von ihnen würden den VBN demnach „bestimmt“ oder „wahrscheinlich“ weiterempfehlen, 93 Prozent würden selbst Busse und Bahnen als Verkehrsmittel wieder wählen.

Immer mehr Verkehrsteilnehmer stiegen in der Stadt auch deshalb auf Busse und Bahnen um, „weil sich die Mobilität in den vergangenen Jahren entwickelt hat“, wie Rainer Counen sagte: „Wenn man von der Überseestadt mit dem Auto eine Stunde bis nach Schwachhausen braucht“, sei der Nahverkehr „ein Stückchen der Lösung“ des Problems.

„Aber wir müssen auch dranbleiben“, kündigte Counen beispielsweise den weiteren Ausbau digitaler Produkte an. VBN-Handytickets, sollen im Laufe das Jahres auch über Apps anderer Anbieter wieder Deutschen Bahn zugänglich gemacht werden. Die Bob-App soll ab Anfang 2020 die Nutzung per Smartphone ermöglichen, unabhängig von der bisherigen Bob-Karte mit der in Bremen, Bremerhaven und Oldenburg bargeldlos in Bussen und Bahnen und an Automaten bezahlt werden.

Aus dem ÖPNV-Förderfonds des ZVBN wurden im vergangenen Jahr rund 7,65 Millionen Euro für bessere Buslinien, Haltestellen und Bahnhöfe, aber auch die Optimierung der Fahrgastinformation (1,19 Millionen Euro) sowie die Verkehrserhebung und Marktforschung (1,08 Millionen Euro) bewilligt. Für das laufende Jahr, sagte ZVBN-Geschäftsführer Christof Herr, seien rund neun Millionen Euro eingeplant. „Die Masse“ davon wiederum für „Leistungsverbesserungen“ bei den Regionalbussen und den Haltestellen. „Ziel ist es, auch im ländlichen Raum Qualität zu bringen.“