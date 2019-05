Die Baustelle an der Discomeile/Breitenweg sorgt immer wieder für lange Staus. (Frank Thomas Koch)

Wenn Autofahrer fordern, am dringendsten müssten – nach ihren eigenen – die Belange der Radfahrer in den Blick genommen werden, muss es ganz schön weit gekommen sein. In Bremen ist es so weit. Eine Online-Umfrage zu Verkehr und Infrastruktur im Auftrag des WESER-KURIER fördert es zutage: Mehr Sorgen, als Autofahrer sich um Radfahrer machen, machen sich nur Radfahrer um Autofahrer. Wem alltägliche Konflikte auf den Straßen der Stadt vertraut sind, der hätte höchstwahrscheinlich etwas anderes vermutet.

Aber baufällige Straßenbrücken und marode Radwege sorgen für eine Gemeinsamkeit der mitunter konkurrierenden Verkehrsteilnehmer: Bis auf vier Prozent, die gar keinen Handlungsbedarf sehen, sind sich die Befragten einig, dass sich die Verkehrslage verbessern müsse. Die Forderung ist kategorisch, die Ausgangslage ein Dilemma: Reparierte Straßen gibt es nicht ohne Bauarbeiten.

Keine Baustelle ist überflüssig. Und darüber zu diskutieren, ob so viele gleichzeitig eingerichtet werden müssen, ist umso müßiger, je mehr Verkehr die Schäden an den Trassen vergrößert.