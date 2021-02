Wer sich mit einer Corona-Mutation infiziert, muss im Land Bremen jetzt noch länger zu Hause bleiben. (Christian Beutler / dpa)

Bislang lag die Quarantäne-Zeit in Bremen bei mindestens 14 Tagen - doch diese Vorgabe gehört der Vergangenheit an. Wer sich mit einer Virusmutation infiziert, muss künftig noch etwas länger in der Isolation ausharren. So darf das eigene Zuhause erst dann wieder verlassen werden, wenn ein negativer Test vorgelegt werden kann. Die Kontaktpersonen der Infizierten müssen generell für 21 Tage in Quarantäne, eine Verkürzung ist allerdings möglich, sofern ein Corona-Test nach 14 Tagen negativ ausfällt. Zuvor hatte die Quarantäne in Bremen zwischen zehn und 14 Tagen gedauert.

Des Weiteren wurde mehrheitlich beschlossen, dass das Land Bremen die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels vom vergangenen Mittwoch übernehmen wird. Folglich wird der Lockdown bis zum 7. März verlängert, lediglich Friseure dürfen ab dem 1. März wieder Kunden empfangen. Ob wie in Niedersachsen auch Blumengeschäfte und Gartencenter öffnen können, entscheidet sich erst in der kommenden Woche.