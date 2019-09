Das Schnellrestaurant-Unternehmen "Nordsee" denkt einem Bericht von "buten un binnen" darüber nach, seine Firmenzentrale von Bremerhaven in eine andere Stadt zu verlegen. (Jens Wolf/dpa)

Verlegt die Schnellrestaurantkette "Nordsee" seine Firmenzentrale von Bremerhaven an einen anderen Standort? Laut einem Bericht des TV-Regionalmagazins "buten und binnen" gibt es diese Überlegung. Das habe das Unternehmen bestätigt. "Nordsee" habe die Mitarbeiter bereits in der vergangenen Woche darüber informiert. Die Zentrale in Bremerhaven beschäftigt 120 Menschen.

Wie "buten un binnen" weiter berichtet, will "Nordsee" die Hauptverwaltung von Bremerhaven möglicherweise mit der Marketing-Abteilung in Düsseldorf zusammenlegen. "Aber auch Hamburg oder eine andere Großstadt sollen infrage kommen", so das Regionalmagazin. Die Lohnbuchhaltung solle an einen Dienstleister ausgelagert werden. Die "Nordsee"-Geschäftsleitung betone, dass noch nichts feststehe und sie aktuell mit dem Wirtschaftsausschuss und dem Betriebsrat über die Zukunft des Standortes Bremerhaven berate.

Die Stadt Bremerhaven ist laut "buten un binnen" noch nicht offiziell über eine Verlegung der "Nordsee"-Zentrale informiert. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft sei in Gesprächen mit der Schnellrestaurantkette.

Vor einem Jahr verkaufte die Unternehmensgruppe Theo Müller "Nordsee" an die Schweizer Investorengesellschaft Kharis Capital. Schon da kam die Frage nach dem Standort der Zentrale auf. "Nordsee ist fest in Bremerhaven verwurzelt", sagte die Geschäftsführerin der Fischereihafen-Betriebsgesellschaft, Petra Neykov, seinerzeit. (rab)