Die Schadenshöhe ist noch unklar. (Christian Butt)

Ein Feuer hat am Donnerstagabend in einem Wohnhaus an der Kirchnerstraße im Stadtteil Hemelingen hohen Schaden verursacht. Zwei Bewohner mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Gegen 19.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Da anfangs befürchtet wurde, dass der Dachstuhl brennt, rückten zahlreiche Fahrzeuge aus. Statt eines brennenden Dachstuhls erwartete die Brandbekämpfer eine Küchenzeile in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz konnten die Einsatzkräfte die Flammen schnell ablöschen.

Durch Qualm und Löschwasser ist das Gebäude vorerst unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Zwei Hausbewohner wurden bei dem Feuer leicht verletzt. Laut der Feuerwehr atmeten sie Qualm ein und mussten deshalb vom Rettungsdienst behandelt werden.