Brigitte Hundertmark im Petticoat vor ihrem Mercedes Benz 220 SEb aus dem Jahr 1965, mit dem sie wie 169 weitere Oldtimer vom Marktplatz aus zur 300-Kilometer-Runde startete. (Christina Kuhaupt)

Ein Auto nach dem anderen rollt früh am Morgen auf den Bremer Marktplatz, die Fahrer steigen gelassen aus. Auch in den Straßen drumherum sammeln sich Fahrzeuge. An diesem Sonnabend ist das erlaubt, die in der Sonne glänzenden Oldtimer werden bestaunt, bevor sie zur großen Rundfahrt der „Bremen Oldtimer Classics“ bis nach Lüneburg und zurück nach Bremen starten.

Das älteste Fahrzeug mit der Startnummer 1 wird gleich auf der Rampe postiert, über die jedes der 170 Autos fährt, das von Moderator Wolfgang Rother und Organisatorin Tanja Sörensen von der Oldtimer Galerie Bremen vorgestellt wird. Von 1928 stammt der Bentley Speed Six, mit dem Christoph Wührmann, der aus Bremen stammt, mit seinem besten Freund Ulf Dreier auf die Strecke geht. Ein Familienfahrzeug, nach dem er lange gesucht habe, sei das historische Stück, erzählt der 30-jährige Wührmann, der beruflich mit Oldtimern zu tun hat. „Und ein intensives Hobby ist es auch“, wirft der 52-jährige Dreyer ein. „Ehen gehen in der Regel dabei kaputt.“ Beide schmunzeln, sie haben Partnerinnen. Die Hitze an diesem Sonnabend könnte dem fast 90 Jahre alten, früheren Rennauto zu schaffen machen. „Die Füße schwitzen, weil man mit dem Fahrzeug ganz schön arbeiten muss“, weiß Christoph Wührmann aus Erfahrung. 45 000 Kilometer haben sie in den vergangenen fünf Jahren mit dem Bentley zurückgelegt, maximal 100 Stundenkilometer fahren sie, bis zu 160 km/h wären möglich.

Georg und Martina Endelmann haben sich stilecht zu ihrem ebenfalls eindrucksvollen Fahrzeug Ford Model A Taxi aus dem Jahr 1930 gekleidet. Nadelstreifenanzug bei ihm, Haarband und Tanzkleid bei ihr – die wilden Zwanziger lassen grüßen. Die 61-Jährige macht das Hobby ihres Mannes mit, sagt sie. Der 74-Jährige hat den Wagen 2001 mit Kollegen von Taxi-Ruf restauriert, er sei der Einzige, der ihn fahren könne, erzählt er, und dann geht es mit der Startnummer 3 auf die 300 Kilometer lange Tour.

Darauf wartet auch Brigitte Hundertmark aus Stuhr in ihrem rot-weißen Petticoat, mit Schleife im Haar und weißen Spitzenhandschuhen. Die 64-Jährige freut sich riesig, dass sie mit ihrem Mercedes Benz 220 SEb mitfahren darf. Seit 1972 fährt sie den Wagen, irgendwann war er ein Oldtimer. Sie mag viel Chrom, besitzt noch einen BMW aus dem Jahr 1978, für den Alltag einen VW Golf. „Es gibt so Frauen, die haben einen Knall“, sagt die gelernte Krankenschwester.

Der VW Käfer (Brezel) aus dem Jahr 1952 von Jann Kleemeyer glänzt nicht. Der Wagen war mal grün, jetzt ist er rostig patiniert und verbeult und kommt bei schönem Wetter auf die Straße. „Mein erstes Auto war ein VW, und in diesen habe ich mich verliebt“, erzählt der 52-Jährige. Oldtimer sind eine Leidenschaft, sagt sein 54-jähriger Beifahrer Stefan Gärtner.

Immer, wenn ein Borgward über die Startrampe fährt, applaudieren die Bremer Zuschauer. Thilo Kugel und sein Sohn Philipp zollen den 50er-Jahren Tribut. Das Borgward Isabella Coupé stammt aus dem Jahr 1959. Neun Jahre hat der 57-Jährige den Wagen, mit dem er die Route 66 durch Amerika gefahren ist und der auch im Borgward-Film auftauchte. Derweil rollen kleine und große Oldtimer an den Start, der riesige Cadillac Fleetwood 75, der jahrelang bei Bekannten in der Garage gestanden hat, bevor die jetzigen Eigentümer ihn reaktivierten, der „Autobahnstar der 60er“, wie Wolfgang Rother den Maserati 3500 GT ankündigt, oder die Ente, Citroen 2 CV 6, Baujahr 1975, die von der Besitzerin gefahren wird.