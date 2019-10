Für unsere Leser wird auch in diesem Jahr ein Tisch reserviert sein. (Frank Thomas Koch)

Einmal mit Prominenz aus der Bremer Politik, Kultur und Wirtschaft klönschnacken oder mit Vertretern aus Medien und Sport anstoßen – das ermöglicht der WESER-KURIER insgesamt zehn Leserinnen und Lesern bei seinem Empfang auf dem 984. Freimarkt.

Bei der traditionellen Veranstaltung, die in diesem Jahr am Dienstag, 22. Oktober, in der Hansekogge beim Hansezelt stattfinden wird, steht die entspannte Atmosphäre im Vordergrund. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, die Veranstaltung startet eine halbe Stunde später. Speisen und Getränke sind für die Gäste frei. Verlost werden an diesem Samstag, 12. Oktober, fünf mal zwei Plätze auf der Gästeliste unter allen Anrufern, die sich unter der Telefonnummer 01379 / 60 44 42 (*50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarife sind deutlich teurer) melden. Die Gewinner werden am Montag, 14. Oktober, per Zufallsprinzip ermittelt und informiert.