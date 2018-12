An diesem Sonnabend können Sie unter der Telefonnummer 013 79 60 44 46 (50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarife sind deutlich teurer) an der Verlosung teilnehmen. (Shirin Abedi)

Es ist eines der ersten großen gesellschaftlichen Bremer Ereignisse in 2019: der Neujahrsempfang des WESER-KURIER in der Kunsthalle. Am Montag, 7. Januar, kommen zwischen 15.30 und 18.30 Uhr gut 300 prominente Gäste aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und vielen anderen Bereichen zusammen, um in entspannter Atmosphäre über die Höhepunkte des vergangenen Jahres zu sprechen. Aber auch der Blick in die Zukunft darf nicht fehlen, schließlich steht im kommenden Jahr in der Hansestadt die Bürgerschaftswahl an. Auch das wird mit Sicherheit eines der bestimmenden Themen des Nachmittages sein.

Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben die Möglichkeit, dabei zu sein, wenn ­WESER- KURIER-Chefredakteur Moritz ­Döbler die Gäste in der Kunsthalle empfängt und seine Neujahrsansprache hält. Wir verlosen unter allen Anrufern zehn Mal zwei Karten für die Veranstaltung.

Rufen Sie an diesem Sonnabend, 22. Dezember, unter der Telefonnummer 013 79 60 44 46 (50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarife sind deutlich teurer) an und nennen Sie Ihren Namen, Anschrift und Telefonnummer. Die Gewinner der Karten werden am Donnerstag, 27. Dezember, ermittelt und benachrichtigt.