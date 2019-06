Der Heartbreaker's Ball (siehe Archivbild) ist passé. In diesem Jahr kehrt das Summer Night Open Air ins Stadionbad zurück. (Chris Olli Bröker)

Diesen Sommer feiert eine Freiluftparty in Bremen Comeback: das Summer Night Open Air, ehemals Heartbreaker's Ball. Die Veranstaltung findet am 29. Juni im Stadionbad statt. Besucher können kühle Drinks und Beats am Beckenrand genießen und das Partytreiben darüber hinaus auch vom Wasser aus erleben: Ab 19 Uhr sind die Pools geöffnet, Bademeister werden das Geschehen beobachten.

Die Musik ist vielfältig: Neben Sounds der 90s, Dance- und Clubmusik werden auch R&B, Hip-Hop, Elektro, House und aktuelle Charts gespielt. Zum Line-Up gehören Micar, Mark Bale, Jan Helmerding, Jamie Loca, Cpt. Sascha und DJ Kaja.

