Wir verlosen zehn Tickets für die Osterwiese. (Christina Kuhaupt)

Vom 12. bis zum 28. April lädt die Bremer Osterwiese auf der Bürgerweide wieder zu Rummelspaß, Losgewinnen und zahlreichen Leckereien ein. Mit insgesamt 198 Buden und Fahrgeschäften und drei neuen Attraktionen kommt das große Frühlingsvolksfest wieder in die Hansestadt und lockt Tausende Besucher an. Die Osterwiese hat täglich von 14 bis 23 Uhr geöffnet, nur am Karfreitag, 19. April, bleibt sie geschlossen.

Wir verlosen zehn Bummelpässe für die Osterwiese. In den Pässen sind Gutscheine für Fahrgeschäfte, Getränke, Eis und weitere Leckereien inbegriffen. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Osterwiese" bis zum 10. April an gewinnspiele(at)weser-kurier.de - unter allen Einsendungen werden die zehn Bummelpässe verlost. Alle Gewinner wurden per Mail benachrichtigt. Die Karten liegen dann im Kundenzentrum des WESER-KURIER an der Martinistraße 43 bereit.

