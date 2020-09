Mann randaliert im Bremer Hauptbahnhof

Vermeintlich zu wenig Fleisch im Döner: 49-Jähriger gerät in Rage

Michael Rabba

In seiner Döner-Box ist zu wenig Fleisch - davon war am Mittwochabend ein Kunde eines Imbissstandes im Bremer Hauptbahnhof überzeugt. Der 49-Jährige geriet in Rage, Folge war ein Einsatz der Bundespolizei.