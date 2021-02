In Bremen wird derzeit eine 75-Jährige vermisst. Die Polizei sucht nach Hinweisen. (Carsten Rehder)

In Bremen ist am Mittwoch eine 75-jährige Frau aus Gröpelingen als vermisst gemeldet worden. Nach Angaben der Polizei verließ die Frau am Dienstagabend ein Seniorenwohnheim in Gröpelingen. Mittlerweile steht fest, dass die Frau wieder aufgetaucht ist. Das Foto und die Merkmale der Gesuchten, haben wir an dieser Stelle entfernt.

++ Aktualisiert am 11. Februar, 9.39 Uhr. ++