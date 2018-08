Die seit Donnerstagabend vermisste 22-jährige Bremevörderin Sadiye Akkurt ist wieder zurück. Die junge Frau hatte am Freitag von den umfänglichen Suchmaßnahmen der Polizei erfahren. Sie meldete sich am späten Freitagabend bei der Bremervörder Polizei. Damit konnten die Beamten ihre intensive Suche nach der Vermissten beenden. Zu den Hintergründen ihres Verschwindens nimmt die Polizei keine Stellung.

Die junge Frau aus Bremervörde war seit Donnerstagabend vermisst. Die 22-Jährige verschwand offenbar am Donnerstagabend nach einem Telefonat mit einem Angehörigen. Seit Freitag war auch ein Polizeihubschrauber an der Oste und am Vörder See im Einsatz. (sbi)

++ Dieser Artikel wurde am Samstag, 11. August, um 11.45 Uhr aktualisiert ++