Verschärfte Regeln in Bremer Kitas

Frank Hethey

In den Schulen ist es noch nicht so weit, in den Kitas schon: Bis diesen Freitag müssen die Bremer Kitas verschärfte Corona-Regeln umsetzen. Damit sollen Schließungen verhindert werden.