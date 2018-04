Eine Luftaufnahme des Weserstadions, die Teile des Weseruferwegs zeigt, der ums Stadionbad führt. (nph / kokenge)

Umwege für die Besucher ums Stadionbad, Sperrungen und eine noch striktere Fantrennung: Die Polizei hat an Ostern zusammen mit Werder Bremen und dem Ordnungsdienst des Vereins verschärfte Regeln bei der Fußball-Bundesligapartie zwischen den Bremern und Eintracht Frankfurt angewandt. Nach dem Nordderby gegen den Hamburger SV Ende Februar hatte es nach Recherchen des WESER-KURIER ein Gespräch zwischen Innensenator, Polizei und Vertretern von Werder Bremen gegeben.

Das Ergebnis: ein erweitertes, mit allen Beteiligten abgesprochenes Sicherheitskonzept. Für einige der darin enthaltenen Maßnahmen werden die Sicherheitsbehörden und Werder nun von den Fans kritisiert. Die Flutlichtmasten, der Weserbogen, der eigene Bootsanleger, der Tunnel durch den Osterdeich – die Lage des Weserstadions ist einzigartig in Deutschland und besitzt für viele Fans eine schon fast mystische Anziehungskraft.

Doch diese Position, mitten im Herzen der Stadt, ist vor allem für die Einsatzkräfte der Polizei und der Sicherheitsdienste nicht einfach. Das zeigt sich immer wieder und bei Hochrisikospielen wie jetzt gegen Eintracht Frankfurt oder beim Nordderby ganz besonders. Doch einige der von der Polizei getroffenen Maßnahmen sorgen bei den Fans für Kopfschütteln.

Als unverhältnismäßig wird von zahlreichen Werder-Anhängern die Sperrung des Osterdeiches bezeichnet. Und vollkommen unverständlich finden sie die Umwege für die Besucher der Süd- und Westkurve. Die betroffenen Bremer Anhänger mussten vor und nach dem Spiel gegen Frankfurt komplett ums Stadion und Stadionbad herum laufen, um zu ihren Plätzen zu kommen.

Das war bereits beim Nordderby der Fall, als die Fans im Dunkeln auf dem sogenannten Weseruferweg umgeleitet wurden. Mit Durchsagen und Hinweisen auf der Leinwand wurde darauf während des Frankfurt-Spiels aufmerksam gemacht. Mit dieser Maßnahme wolle man verhindern, dass einige Tausend Heimfans die mehr als 3000 Gästefans im Bereich Tor 10 an der Westkurve nach dem Spiel kreuzen, heißt es von der Polizei.

Da diese erhebliche Personenanzahl nach dem Spiel nahezu zeitgleich aus dem Stadion ströme, könne selbst bei einer hohen Polizeipräsenz nicht verhindert werden, dass es zu Übergriffen wie beispielsweise dem Werfen von gefährlichen Knallkörpern oder Ähnlichem in eine Menschenmenge komme. "Vergangene Einsätze haben gezeigt, dass sich auch eigentlich friedliche Fans zu Provokationen hinreißen lassen", sagt Polizeisprecherin Jana Schmidt und verweist auf das Nordderby, bei dem die Einsatzkräfte Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke einsetzen mussten.

Im engen Dialog mit Werder Bremen

Werder-Anhänger monierten zudem, dass der Weseruferweg ums Stadionbad herum teilweise mit Kanten versehen ist und der Weg nicht beleuchtet ist. Hier sei die Polizei im engen Dialog mit Werder Bremen, heißt es. "Die Beleuchtungsproblematik ist bekannt und dazu wird eine Lösung entwickelt", sagt Polizeisprecherin Schmidt. Selbstverständlich sei die Verkehrssicherheit des Weges geprüft worden.

"Es geht ja nicht grundsätzlich um die Polizeiabsicherung, sondern ausschließlich um die Verhältnismäßigkeit: Wann ist etwas ein Hochsicherheitsspiel und welche Maßnahmen ergreift man für diese?", fragt Werder-Fan Fernando Guerrero. Auch zahlreiche andere Bremer, die ihre Kritik in sozialen Netzwerken äußerten, können nicht nachvollziehen, warum es zu Maßnahmen kommt, die aus ihrer Sicht einer Schikane für normale Stadionbesucher gleichkommt.

So waren am Feiertagswochenende auch unbeteiligte Fußgänger betroffen, die vor der Partie ab der Lübecker Straße nicht über den Osterdeich spazieren konnten. Die Polizei verweist auf den Shuttle-Transport der Gästefans, der zu dieser Zeit geschehe. Die Werder-Anhänger verstehen aber nicht, dass auf dem Osterdeich eine strikte Fantrennung herrscht und unten an der Westkurve, wo zwischen Osterdeich und Yachthafen ein neuralgischer Punkt ist, die Fanlager wieder aufeinandertreffen. Ein Problem, das auch die Polizei erkannt hat.

Suche nach langfristiger Lösung

Bei vergangenen Einsätzen sei jedoch vor dem Spiel durch die Beamten festgestellt worden, dass der Osterdeich zwischen dem Restaurant „Ambiente“ und den Treppen Auf dem Peterswerder gezielt genutzt wurde, um gegenseitige Angriffe zu starten. Daher wurde auch der Sichtschutzzaun im dortigen Bereich eingeführt.

"Dieser Platz könnte wesentlich sicherer genutzt werden, wenn der schräge Fußgängerweg vom Restaurant ,Ambiente' zum Weseruferweg auch durch Busse genutzt werden könnte", sagt Schmidt. Den Ausbau der Rampe fordert auch die Bremer Innenbehörde (wir berichteten). "Der SV Werder Bremen wurde darüber informiert, dass die Fantrennung zu diesem Spielen in dieser Form durchgeführt wird. Wir haben es zur Kenntnis genommen und so umgesetzt", sagt Werders Mediendirektor Michael Rudolph.

Der Verein habe sich mit der Stadt über ein erweitertes Sicherheitsmaßnahmen-Paket unterhalten. Im Detail wolle Werder aber nicht auf die Inhalte dieser Gespräche eingehen, so Rudolph weiter. Das Sicherheitskonzept musste laut Polizei verschärft werden, weil es während des Nordderbys im Gästeblock einen massiven Pyroeinsatz gegeben hatte und ein paar Personen den dortigen Frontzaun im Oberrang überstiegen hatten.

Ein Teil des erweiterten Konzeptes sieht nun vor, dass nicht alle Gästekarten verkauft werden, damit in den Gästeblöcken noch die Möglichkeit besteht, durch den Werder-Ordnungsdienst oder sogar durch Polizeikräfte einschreiten zu können, weil die Blöcke nicht komplett gefüllt sind. Dies sei allerdings eine Übergangslösung, für die Werder Bremen eine langfristige Lösung sucht.