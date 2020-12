Das Bremer Finanzamt arbeitet möglicherweise in einem eigenen Raum-Zeit-Kontinuum. (Roland Scheitz)

Frühstücks-Überraschung

Schnelligkeit war bislang eben so wenig wie übermäßige Eintracht zwischen den 16 Landesfürstinnen und -fürsten ein Merkmal der gefühlt zuletzt im Wochenrhythmus tagenden Corona-Gipfel mit Angela Merkel (CDU). Ungewöhnlich war deshalb der vom vergangenen Sonntag: Der Lockdown wurde quasi im Formel-1-Tempo beschlossen, das ZDF betitelte die Abschluss-Pressekonferenz am Vormittag zu Beginn als „Sport extra“. Auch der Bremer Senat hatte damit gerechnet, dass es mal wieder länger dauern könnte. Wie aus Teilnehmer-Kreisen zu hören ist, schreckten manche Mitglieder angesichts der TV-Bilder der Kanzlerin, Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) und des unvermeidlichen Markus Söder (CSU) statt der erwarteten Biathleten zusammen, eilten zu Kleiderschrank und Haarbürste und dann zum Schreibtisch. Bei der Videokonferenz traf sich dann eine ziemlich legere Regierungsrunde. Zu sehen waren zwar keine Bademäntel, aber T-Shirts und Hoodies statt Schlipse und Blazer, wochenendlich normal – zumindest oberhalb der Schreibtischkante. Trotz ernsthaften Bemühens, so ist es überliefert, gelang es der Runde zum Beispiel nicht, Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) dazu zu bewegen, sich vor der Kamera von seinem Stuhl zu erheben.

Neuerdings poetisch

Carl Kau (CDU) kennen wohl die meisten eher als Banker und als Kämpfer für das mühsam erarbeitete Steuergeld, das der Staat ab und an für Projekte verwendet, die Kau und der Bund der Steuerzahler für ziemlichen Schwachsinn halten. Kau führt aber nicht nur Bremens Schwarzbuch in Sachen öffentlicher Verschwendung, er kann auch zart statt hart. „Die Qualle und der Seestern – Ein Gedicht von Ebbe und Flut“ heißt sein neuestes Werk, ein Kinderbuch, entstanden vor Jahren an regnerischen Nordseeurlaubstagen, bei einer Corona-Keller-Renovierung wieder aufgetaucht und nun veröffentlicht. Ungeahnt poetisch zeigt sich neuerdings auch Dietmar Strehl (Grüne), als Finanzsenator eigentlich ebenfalls ein Mann der schnöden Realität. Im Weihnachtsvideo für seine Belegschaft zitiert er den „Nussknacker“ von Hoffmann von Fallersleben. Und legt ihr dann – angesichts der finanziellen Unbilden der Pandemie – dessen „Stimme aus der Wüste“ als Einstellung ans Herz: „Stark sei dein Mut und rein dein Herz - Und tönt‘s auf allen Seiten - Die schlimme Zeit! Die böse Welt! - Du wagst dich frisch hinaus ins Feld, das Schlechte zu bestreiten.“

Was lange währt...

Vielleicht sollte Finanzsenator Strehl beizeiten auch mal wieder nach dem Finanzamt gucken. Das ist nämlich möglicherweise unbemerkt in ein anderes Raum-Zeit-Kontinuum entglitten. Darauf zumindest lässt ein Brief schließen, den neulich ein Freund der Autorin vom Rudolf-Hilferding-Platz erhielt. Das Amt teilte ihm am 2. Dezember 2020 nach offenbar sehr ausführlicher Prüfung mit, dass man seinen Einspruch von Mai 2006 bezüglich der Steuererklärung 2005 als unbegründet zurückweisen müsse. Der Freund überlegt nun, gegen diese Entscheidung Widerspruch einzulegen und geht vorsichtshalber vom Ende der Sache nicht vor 2056 aus.