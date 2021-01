Eigentlich wollte Gastwirt Heinz Siemers schon im Ruhestand sein. Doch weil er seinem Nachfolger einen laufenden Betrieb übergeben will, übt er sich in Geduld. (Frank Thomas Koch)

So langsam wird es eng für Heinz Siemers. Er wollte unbedingt der Prophezeiung seiner 2012 verstorbenen Frau entkommen, die davon überzeugt war, dass er noch mit 70 Jahren hinter seinem Tresen steht. „Könnte jetzt knapp werden“, kommentiert der Wirt und Eigentümer des Becks in‘n Snoor den Lauf der Dinge. Im Februar steht sein runder Geburtstag auf dem Kalender und noch immer steht er am Zapfhahn, wie seit über 40 Jahren, wenn auch nicht von Beginn an dieser Stelle.

Zu tun hat er da allerdings derzeit nicht viel. Wie alle Gastronomen musste auch Siemers die Türen seiner Traditionsgaststätte im Schnoorviertel ab 2. November schließen. „Ich hab schon den Sonntag davor gar nicht mehr aufgemacht“, erzählt er. Jetzt schaut er alle paar Tage nach dem Rechten in der leeren Gaststätte und spült gelegentlich die Zapfanlage durch, damit eine Wiedereröffnung problemlos über die Bühne geht. „Zusammen mit dem Koch prüfe ich noch regelmäßig die Vorräte auf ihre Haltbarkeitsdaten und dann heißt es wieder warten.“ So wie beim ersten Lockdown im Frühjahr.

Akute existenzielle Sorgen hat Siemers deswegen nicht. Die Räumlichkeiten im Schnoor hat er schon vor zwei Jahrzehnten gekauft. Dadurch zahlt er keine Pacht und allzu hohe Verbindlichkeiten liegen nicht mehr auf der Immobilie. Die laufenden Kosten hat er gesenkt, soweit es eben geht. „Eigentlich zahle ich nur noch den Strom für die Kühlung und etwas Heizung, damit es nicht zu sehr auskühlt.“ Seine 20 Mitarbeiter in Küche und Service sind in Kurzarbeit. Nur für den eigenen Lebensunterhalt muss das Ersparte herhalten, aber wenn die Umsatzausfälle zumindest teilweise durch Staatshilfen erstattet werden, sieht er auch das nicht als wirkliche Belastung.

Komplett zerschlagen haben sich allerdings seine Ruhestandspläne für 2020, denn eigentlich wollte er sich spätestens im Herbst des zurückliegenden Jahres vom Becks in‘n Snoor verabschiedet haben. Vorgesehen war ein echter Schnitt: Gaststätte und Immobilie sollten an einen interessierten Nachfolger verkauft werden. Anfang März hatte er die Suche gestartet und sich dafür ein halbes Jahr vorgenommen. Über den anstehenden Wechsel an dieser Traditionsstätte hatte der WESER-KURIER gerade berichtet, da hieß es eine Woche später: Türen zu, Lockdown.

Geschlossene Gaststätten sind schwer zu verkaufen, vor allem bei unsicheren Perspektiven inmitten einer Pandemie. Also legte Siemers seine Pläne erstmal auf Eis und öffnete den Laden im Mai wieder. „Außer-Haus-Verkauf habe ich gar nicht erst versucht, so zentral wohnen ja nicht genügend Leute“, sagt er. Wie fast überall lief auch sein Geschäft danach nur schleppend wieder an. Die typische Mischung aus Stammgästen, am Wochenende vielen jungen Touristen und in der Woche zahlreichen Geschäftsleuten wollte sich im Corona-Jahr 2020 nur langsam wieder einstellen. Erst zum Herbst hin nahm die Traditionsgaststätte hinter der denkmalgeschützten Fassade des ehemaligen Amtsfischerhauses wieder Fahrt auf. „Der Oktober war dann fast schon wieder ein normaler Monat“, sagt Siemers.

Dann hat ihm das Corona-Virus erneut einen Strich durch die Ruhestandsplanung gemacht. Dabei hatte er sich schon Stück für Stück vom seiner Gastronomie-Existenz verabschiedet. Als er das 1979 eröffnete Becks in‘n Snoor 1997 zunächst als Pächter übernahm, betrieb er schon ein Jahr lang die unweit liegende Gaststätte Ausspann am Ende der Schnoor-Gasse. Die hat er schon vor fünf Jahren aufgegeben. „Jetzt wollte ich ganz aufhören. Es wird Zeit, ich habe in den letzten 20 Jahren kaum mal mehr als vier oder fünf Tage Urlaub am Stück gemacht“, sagt er und zuckt mir den Schultern. Das soll wohl soviel heißen wie: „Nützt ja nix“ und signalisieren, dass er wieder aufmachen wird, sobald es erlaubt ist, wenn auch nur, um einen laufenden Betrieb abgeben zu können. „Ich habe jetzt einen spezialisierten Gastronomie-Makler beauftragt.“ Der sei trotz Corona ganz optimistisch, schon bald einen Nachfolger zu präsentieren.

Bis zur Wiedereröffnung nutzt Siemers die Möglichkeit, den Ruhestand schon mal zu üben. „Ich bin jetzt viel mit dem Hund unterwegs und ich habe meine Nachbarn in Hasenbüren viel besser kennengelernt“, zieht er seine persönliche Lockdown-Bilanz.

Einem möglichen Nachfolger rät Siemers, nichts Entscheidendes zu verändern. „Habe ich auch nicht gemacht, als ich hier eingestiegen bin.“ Da gab es das Lokal ja bereits knapp 20 Jahre. Und so präsentiert es sich heute noch mit dem gutbürgerlichen Charme der späten 1970er-Jahre. Alles ist holzvertäfelt, die Gäste sitzen auf massivem Holzgestühl oder Bänken, historische Stiche oder auch Sammelteller zieren die Wände. Und das Jägerschnitzel mit Bratkartoffeln ist über all die Jahre der meist bestellte Klassiker geblieben.

Weitere Informationen

In dieser Reihe schauen wir auf coronafreie Themen, die Bremen im vergangenen Jahr beschäftigt haben, und darauf, was aus ihnen geworden ist.