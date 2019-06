Führen derzeit Koalitionsgespräche: Carsten Sieling (SPD), Maike Schaefer (Grüne) und Kristina Vogt (Linke) (Carmen Jaspersen/dpa)

Nachdem sich der Feinstaub der Bremer Bürgerschaftswahl gelegt hat, denkt wohl so mancher: „So läuft das eben in der Politik!“ Dabei entsprechen die absehbaren Folgen durchaus den Regeln des logischen Denkens. Beweisen sie aber, wie ein FAS-Kommentator kritisch fragt, nicht nur Verstand, sondern auch Vernunft? Die langjährige Regierungspartei SPD ist ermüdet, abgestraft und hinterlässt ein abgehalftertes Land. Mit linken Hilfstruppen klammert sie sich krampfhaft an die Macht.

Machen wir es an den Spitzenkandidaten fest: Nie hat in Bremen ein SPD-Spitzenmann sein Wahlvolk weniger überzeugt; nach emsiger Arbeit klebt er an seinem Sessel, obwohl er die Wahl verloren hat – viel drastischer als seine Vorgänger, die sofort und honorig zurückgetreten sind: Er beschädigt die politische Kultur. Aber warum sollte die SPD die alte Formel „Bremen = SPD“ aus der Hand geben, wenn es doch rechnerisch für die Verteidigung ihres Einflusses die Möglichkeit gibt, ihre an die Linke verlorenen Wähler, allerdings ohne deren unsinnige Forderungen, zurück ins Boot zu holen?

Nach der politischen Sensation und dem Wunsch vieler Wähler nach einem Politikwechsel hätte sie zwar dem knappen Wahlsieger CDU mehr Zeit für den Vortritt bei der Regierungsbildung lassen müssen; aber das war nur unfair und demokratisch zweifelhaft. Der CDU-Spitzenkandidat tut gut daran, sich als Abgeordneter und CDU-Landesvorsitzender erst einmal politische Erfahrung anzueignen. Die FDP hat zu schwach abgeschnitten, obwohl ihre Spitzenkandidatin schon erfahrener war und frischen Wind erzeugt hat; muntere Plauderei bedarf aber mehr sachpolitischer Kompetenz; nicht alle Privatisierungsbeispiele waren überzeugend.

Die Spitzenfrau der Grünen, trotz allem nur Zünglein an der Waage, hatte keine bedeutenden Leistungen aus der Regierungszeit ihrer Partei vorzuweisen – außer ein paar Schikanen gegen Autofahrer und einer von Bund und Ländern erzwungenen, jedoch widerwillig betriebenen Sparpolitik. Sie hat vom Klimaproblem profitiert; mit ein paar symbolischen Gesten kann das kleinste Bundesland das Weltklima aber nur unzulänglich beeinflussen.

Bei der grünen Entscheidung für den Wahlverlierer SPD hat sie sich nicht als innovativ, mutig und führungsstark erwiesen, sondern ist nur der linken Vorliebe ihrer Basis gefolgt. Also alles regelrecht und verständlich? Der Verstand bejaht, aber die Vernunft ist schwer enttäuscht. Weiter so – nur schlimmer! Vielleicht hilft den abgedrängten Bürgerlichen Nachhaltigkeit, Fleiß und oppositionelle Ernsthaftigkeit. Dann hat beim nächsten Anlauf die Vernunft eine Chance.

Zur Person

Unser Gastautor ist Vorsitzender der Liberalen Gesellschaft Bremen, saß für die FDP in der Bürgerschaft, war zehn Jahre Landesvorsitzender und tätig bei der Friedrich-Naumann-Stiftung.