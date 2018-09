Sascha Aulepp. (Kuhaupt)

Nach einer Umfrage des Bremischen Richterbundes fühlt sich ein Großteil der Richter und Staatsanwälte in Bremen im Arbeitsalltag völlig überlastet. Zugleich äußern die 164 Juristen, die sich an der Befragung beteiligten, deutliche Kritik an der Regierungskoalition. 87,3 Prozent von ihnen fühlen sich von den rot-grünen Politikern in ihrer Arbeit nicht wertgeschätzt. Eine über viele Jahre unzureichende Personalausstattung und eine im Bundesvergleich dauerhaft niedrigere Besoldung werden zu dieser Einschätzung ihren Beitrag geleistet haben, mutmaßt der Richterbund.

Bei SPD und Grünen stößt die Klage über die hohe Arbeitsbelastung und die damit einher gehende Forderung nach mehr Personal auf Verständnis. Man habe in den vergangenen Jahren bereits begonnen, das Personal deutlich aufzustocken, dies müsse nun aber fortgesetzt werden, sagt Sascha Aulepp (SPD), Vorsitzende des Rechtsausschusses. Und auch bei der Besoldung habe Bremen noch deutlichen Nachholbedarf. Man dürfe bei der Bezahlung der Juristen den anderen Bundesländern nicht hinterherhinken. Die SPD stehe für das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“.

„Ich nehme diese Kritik sehr ernst“, erklärt Sülmez Dogan von den Grünen, die ebenfalls Mitglied im Rechtsausschuss ist. Die Klage der Richter und Staatsanwälte über die fehlende Wertschätzung verwundere sie. „Eigentlich betonen wir doch bei jeder Debatte, dass wir wissen, was für hervorragende Arbeit alle leisten“. Doch dass diese Botschaft nicht ankomme, liege wohl an der Überlastung und dem Gefühl, alleine gelassen zu sein.

Tatsächlich müsse die Bremer Justiz weiter gestärkt werden, betont Dogan. „Wir müssen mehr Richter, Staatsanwälte und Justizbedienstete einstellen und für die notwendige Ausstattung sorgen.“ Was die Grünen aber auch schon in ihrem Wahlprogramm verankert hätten.