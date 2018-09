Zeugnisübergabe an 109 examinierte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. (Senator für Inneres)

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat in der Oberen Rathaushalle 109 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihre Prüfungszeugnisse ausgehändigt. Die Beamtinnen und Beamten bekamen darüber hinaus den akademischen Grad „Bachelor of Arts“ verliehen und erhielten ihre Ernennungsurkunden.

Die 38 Frauen und 71 Männer hatten am 1. Oktober 2015 ihr Studium an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung begonnen. Von den 109 neuen Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren gehören 89 künftig der Polizei Bremen an und 20 der Ortspolizeibehörde Bremerhaven.

Der erste dreistellige Zuwachs für die Polizei, aber nicht der letzte: „Aufgrund der erhöhten Einstellungszahlen der letzten Jahre werden im kommenden Jahr 140 und 2020 sogar 160 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zur Verfügung stehen", freute sich Mäurer über die von der Polizei dringend herbeigesehnte Personalverstärkung.

Die Sparpolitik der letzten Jahre habe dazu geführt, dass die Polizei in der Vergangenheit viele Dinge liegen lassen musste. Vor dem Hintergrund der finanziellen Rahmenbedingungen seien deshalb die Themen Sicherheit und Ordnung zu kurz gekommen, räumte Mäurer ein. Dies werde sich ändern, versprach der Innensenator: "Ich habe für den nächsten Ausbildungsjahrgang im kommenden Jahr für die Beschlussfassung im Senat eine Erhöhung der Zahl der Auszubildenden auf 200 angemeldet.“