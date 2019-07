Der ehemalige SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Patrick Öztürk. (Christina Kuhaupt)

Patrick Öztürk hat es hinter sich. Die Staatsanwaltschaft führt den ehemaligen Bürgerschaftsabgeordneten nicht mehr als Beschuldigten in einem der größten Sozialbetrugsskandale der vergangenen Jahre. Wer den Ermittlungsbericht der Bremerhavener Kripo aus dem Jahr 2017 gelesen hat, mag das kaum glauben. In dem Dokument wurde noch ein ganz anderes Bild gezeichnet. Dort erschienen Öztürk und sein Vater als die Architekten eines kriminellen Systems, mit dessen Hilfe die Sozialkassen ausgeplündert wurden. Ein Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft kam zu ähnlichen Befunden.

Hat die Staatsanwaltschaft zu wenig aus der Munition gemacht, die ihr Ermittler und Parlamentarier zur Verfügung gestellt haben? Darüber zu spekulieren, ist müßig. In einem Rechtsstaat gilt man so lange als unbescholten, bis ein Gericht etwas anderes festgestellt hat, und dazu wird es bei Patrick Öztürk nicht mehr kommen. Es wird sich zeigen, ob die Anklagebehörde im noch ausstehenden Prozess gegen seinen Vater mehr zustande bringt. Die Aussicht, dass ein Millionenbetrug an den Sozialkassen kaum oder gar nicht gesühnt wird, ist inzwischen real – und verstörend.