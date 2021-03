Bei einer spontanen Demonstration im Viertel ist es zu diversen Verstößen gekommen. (Friso Gentsch/dpa)

Rund 30 Menschen haben am Sonntagabend laut Polizei an einer spontanen Demonstration in der Östlichen Vorstadt teilgenommen. Dabei sei es zu Verstößen wie Sachbeschädigung und dem Abbrennen von Pyrotechnik gekommen. Insgesamt stellte die Polizei zwölf Frauen, prüfte ihre Identitäten und verteilte Platzverweise.

Um kurz nach 20 Uhr bewegte sich die Ansammlung von der Straße Am Hulsberg in Richtung Vor dem Steintor. Angaben der Polizei zufolge führten die Demonstrierenden Banner mit Aufschriften wie „Alerta Alerta Querfeminista“ mit. Die Gruppe hätte die Fahrbahn blockiert und Feuerwerkskörper sowie Pryotechnik gezündet. Ein Versammlungsleiter habe sich der Polizei nicht zu erkennen gegeben. Die Teilnehmer flüchteten in unterschiedliche Richtungen vor den Einsatzkräften, die Beamten konnten mehrere Frauen stellen. Sie hätten bei ihnen Plakate mit Aufschriften wie „Patriarchat abbrennen - aggressiv, radikal, feministisch, kämpfen“ sichergestellt.

Plakat mit dem Schriftzug „Männer ermorden“ sichergestellt

Bei einer 24-Jährigen stellten die Polizisten Spuren frischer Farbe fest, zudem führte sie eine Schablone mit der Schrift „Männer ermorden“ und Sprühkreide mit sich. An der Hemelinger Straße stellten die Einsatzkräfte den besagten Schriftzug sowie Symbole von Geschlechtsteilen an einer Hauswand fest. Gegen die 24-Jährige wurde Sachbeschädigung mit öffentlicher Aufforderung zu Straftaten gefertigt.

Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz wurden aufgenommen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, vor allem wegen der Sachbeschädigungen. Wer Informationen hat, kann sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 melden.