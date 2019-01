Einsatzkräfte haben nahe einer Schule in Blumenthal einen Mann gefasst, der eine Softairpistole und ein Einhandmesser mit sich führte. (Björn Hake)

Sie sehen täuschend echt aus, sind aber lediglich Anscheinswaffen: Die Polizei Bremen ist in den letzten Tagen mehrfach wegen vermeintlichen Schusswaffen gerufen worden. So meldete ein unbekannter Anrufer am Samstagnachmittag eine Person mit einer Schusswaffe in der Helenenstraße. Vor Ort konnte die Polizei jedoch niemanden ausfindig machen.

Zwei Tage später, am Montagabend, erhielten die Beamten einen ähnlichen Anruf: Die Person wies auf einen Verdächtigen mit Schusswaffe im Bereich einer Schule in Bremen-Blumenthal hin. Einsatzkräfte rückten daraufhin aus und fassten einen 33-jährigen Mann, der eine Softairpistole und ein Einhandmesser bei sich trug.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bremen erneut auf das Thema "Zeigen von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit" hin. Dies sei nicht nur eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz, welche mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet werden kann, sondern führe zudem häufig zu aufwendigen Einsätzen, die dem Verursacher in einigen Fällen auch in Rechnung gestellt würden.

Deutschlandweit hat es bei solchen Polizeieinsätzen in der Vergangenheit schon Verletzte gegeben. Insbesondere, wenn eine Waffe gezielt auf Personen gerichtet wird und eine Gefahr für das Leben der Bürger oder Einsatzkräfte anzunehmen ist, kann dies im schlimmsten Fall zu einer Schussabgabe seitens der Einsatzkräfte führen, heißt es vonseiten der Polizei. (var)