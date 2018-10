Zwei Flaschen mit Brandbeschleunigern und einer Zündvorrichtung haben Unbekannte am Wochenende in der Bremer Neustadt unter Arbeitsmaschinen platziert. Nach Angaben der Polizei standen der Bagger und die Hebebühne zum Verleih auf einem Parkplatz eines Baumarkts in der Duckwitzstraße. Ein aufmerksamer Mitarbeiter entdeckte am Samstagnachmittag die Brandsätze und alarmierte daraufhin die Polizei.

Es kam zu keiner Entzüdung, niemand wurde verletzt. Die Firma, der die Maschinen gehören, hatte auch Leihmaschinen im Hambacher Forst im Einsatz. Daher kann die Polizei eine politisch motivierte Tat nicht ausschließen. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täter nimmt der Kriminaldauerdienst unter der 04 21/36 23 88 8 entgegen.

In den vergangenen Wochen hatte Demonstranten im Hambacher Forst gegen gegen den Energiekonzern RWE protestiert, der weite Teile des Waldes abholzen will, um Braunkohle abzubauen. Das wurde durch zwei Gerichtsurteile vorerst gestoppt. (mmi)