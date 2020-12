Ein 39-Jähriger landet wegen Betrugsversuchs vor dem Bremer Amtsgericht. Sein Opfer hatte rechtzeitig die Polizei alarmiert. (Silas Stein / dpa)

Die Zutaten zu diesem Prozess erinnern an das Drehbuch eines Spionagethrillers: Ein Diplomatenkoffer mit hochbrisantem Inhalt, der in einer Bremer Hotellobby übergeben werden soll, ein geheimer Schatz, gefunden von einer deutschen Soldatin in Afghanistan, ein mysteriöser Zettel mit einer Telefonnummer in Nigeria... Nüchtern, sachlich und völlig undramatisch ist dagegen das Ende dieses „Films“: Da nämlich steht der Hauptdarsteller wegen versuchten Betruges vor dem Amtsgericht.

Der Angeklagte ist 39 Jahre alt. Vor Gericht muss er sich nicht nur wegen versuchten Betruges verantworten, sondern auch, weil er sich zum Tatzeitpunkt illegal in Deutschland aufhielt. Der Mann ist Nigerianer, und jeder, der in seinem Mailpostfach schon einmal die Nachricht gefunden hat, dass er einen Anteil an einer Goldmine in dem afrikanischen Staat geerbt hat, ahnt in etwa, um was es in diesem Verfahren geht. Bei der Polizei gibt es schon ein Synonym für dies Art von Betrug: „Nigeria-Connection“. In diesem Fall allerdings noch angereichert um eine zweite Betrugsvariante, dem „Love-Scamming“ – eine angeblich in Not geratene (junge) Frau, wendet sich um finanzielle Hilfe an einen (meist älteren) Mann.

Im März 2019 war der Angeklagte mit einem älteren Herren zwecks Übergabe eines Pakets in der Lobby eines Bremer Hotels verabredet. Gegen 4750 Euro in bar sollte dem Senior ein „Diplomaten-Paket“ mit „brisantem Inhalt“ übergeben werden, heißt es in der Anklageschrift. Doch darum scheint es dem älteren Herren gar nicht gegangen zu sein, sagt ein als Zeuge gehörter Polizist. Der Mann habe vielmehr im Internet Kontakt mit einer deutlich jüngeren Frau aufgenommen, die angeblich als Soldatin in Afghanistan stationiert war.

Damit sie zurück nach Deutschland könne, sollte er Geld für sie bezahlen, berichtete der Polizist. Auch von einem Schatz, den sie in Afghanistan gefunden haben will, sei in diesem Zusammenhang die Rede gewesen. Und von vorab zu entrichtenden Zollgebühren. „Eine völlig skurrile Geschichte. Uns war von Anfang an klar, dass es um Betrug ging.“

Betrugsmasche nicht erkannt

Dass die Polizei überhaupt eingeschaltet wurde, lag allerdings nicht an dem Argwohn des älteren Herren gegenüber diesen Räuberpistolen. Sondern einzig daran, dass der Überbringer des brisanten Materials, der 39-jährige Angeklagte, das angekündigte Paket nicht dabei hatte. Nur deshalb sei der Mann misstrauisch geworden, erzählte der Polizist. „Er hielt den Boten für einen Betrüger und dachte bis zum Schluss, dass die Frau auf ihn warten würde. Die Betrugsmasche hat er nicht erkannt.“

Dabei habe es sich um einen durchaus gebildeten Mann gehandelt, geistig recht fit, gut gekleidet und in der Lage, sich sehr gut auszudrücken, beschrieb der Polizeibeamte das Opfer. Trotzdem sei er auf den fingierten Chat-Kontakt zu der Frau hereingefallen. Der Mann habe schon zuvor anderen Frauen über dieselbe Internet-Plattform kennengelernt und geschrieben und auch schon mal Geld überwiesen.

Dem Nigerianer ohne Paket jedoch misstraute der Mann. Und reagierte dann nach Aussage der Polizei recht clever. Er habe den Boten zunächst wütend fortgeschickt, ihn wenig später aber angerufen und ihn erneut zum Hotel gelotst. Zwischenzeitlich allerdings die Polizei informiert, die sich vor und im Hotel auf die Lauer legte und den Betrüger festnahm.

Der beteuerte vor Gericht, nicht gewusst zu haben, worum es gegangen sei. Er habe lediglich für einen Freund aus Italien auf dessen telefonische Bitte hin das Geld abholen wollen. 200 Euro sollte er dafür bekommen, mehr könne er nicht sagen. Der Staatsanwalt versuchte es mit einer Reihe Fragen, doch ohne Erfolg: Der UN-Paketzettel, den die Polizei bei ihm gefunden hatte? Könne er sich nicht dran erinnern, sei sich aber „ziemlich sicher“, dass er nicht von ihm komme. Was der Name „Jasmine“ bedeutet, der auf einem Zettel steht, der ebenfalls bei ihm gefunden wurde? Wisse er nicht, er kenne keine Jasmine. Was es mit der nigerianischen Telefonnummer auf sich habe, die auf dem Notizzettel stand? Gehöre einem Mann in Nigeria, er habe sie von seinem italienischen Freund. Welche Verbindung es zwischen den beiden Männern gibt? „Weiß ich nicht.“

„Sie haben doch ein Geständnis“, grätschte nach einer Weile der Verteidiger des 39-Jährigen dazwischen. Und der Fall liege ohnehin klar: Sein Mandant sei ein Abholer, eines der kleinsten Rädchen in der Betrugsmaschinerie, im Fachjargon zu dieser Masche auch „Läufer“ genannt. Die Staatsanwaltschaft tue aber so, „als ob wir hier in einem hochstreitigen Verfahren die Nigeria-Connection vor Gericht haben“.

Was letztlich dann alle Prozessbeteiligten so einschätzten. Nach kurzer Beratung hinter verschlossenen Türen wurde das Verfahren mit einem Strafbefehl ohne weitere Zeugenvernehmung beendet: 120 Tagessätze à 12 Euro wegen Beihilfe zum versuchten Betrug. Die Anklage wegen illegalen Aufenthalts wurde eingestellt.

Zur Sache

Die Nigeria-Connection

Seit etwa 1988 gibt es eine Betrugsmasche, die die Polizei unter „Nigeria-Connection“ führt. Per Mail werden den Empfängern Millionensummen versprochen, wenn sie afrikanischen Geschäftsleuten behilflich seien, riesige Geldbeträge außer Landes zu schaffen. Geht tatsächlich jemand auf die Mail ein, wird in einem nächsten Schritte eine Gebühr verlangt, die vorab gezahlt werden müsse, etwa für Überweisungen, Anwaltskosten oder Steuern. Wird gezahlt, kommen die Täter mit immer neuen Kosten. Dazu vorgelegte Papiere von Rechtsanwälten oder Behörden sind durchweg gefälscht, warnt die Polizei.