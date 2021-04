Im Prozess um versuchten Mord wird der Angeklagte in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. (Ralf Michel)

Der 41-Jährige soll versucht haben, den neuen Freund seiner Frau zu ermorden, sagt die Staatsanwaltschaft. Er soll ihm im Oktober vergangenen Jahres aufgelauert und von hinten ein Messer in den Hals gerammt haben. Doch der Angeklagte liefert am Donnerstag vor dem Landgericht eine ganz andere Version des Tatgeschehens. In der klingt es so, als sei er das Opfer gewesen und hätte nur in Notwehr gehandelt.

Vieles von dem, was der Angeklagte an diesem zweiten Prozesstag aussagt, scheint nicht so recht zueinander zu passen. Und er selbst räumt ein, dass alles auch ganz anders gewesen sein könnte. Trotzdem ist hinter seinen Aussagen eine Verteidigungsstrategie erkennbar.