Der 41-Jährige soll versucht haben, den neuen Freund seiner Frau zu ermorden, sagt die Staatsanwaltschaft. Er habe ihm aufgelauert und von hinten ein Messer in den Hals gerammt. Doch der Angeklagte liefert am Donnerstag vor dem Landgericht eine ganz andere Version des Tatgeschehens. In der klingt es so, als sei er das Opfer gewesen und hätte nur aus Notwehr gehandelt. Vieles von dem, was der Angeklagte am zweiten Prozesstag aussagt, scheint nicht so recht zueinander zu passen. Und er selbst räumt ein, dass alles auch ganz anders gewesen sein könnte. Trotzdem ist die Verteidigungsstrategie hinter seinen Aussagen erkennbar.

Dass er es war, der dem 33-jährigen Freund seiner Frau am Abend des 15. Oktober 2020 die Verletzungen an Hals, Bauch und Gesicht zufügte, streitet der 41-Jährige nicht ab. Sehr wohl aber, dass es ein gezielter Angriff gewesen sein soll. Tatsächlich habe er ihn nur zufällig auf dem Weg zur Wohnung seiner Ex-Frau getroffen. Dorthin sei er unterwegs gewesen, um ihr einen Ring zu geben, den er unter seinen Sachen gefunden hatte.

Vor dem Haus sei er dann aber plötzlich nervös gewesen, schließlich habe er seine Ex-Frau zuvor sechs Monate nicht gesehen. Deshalb sei er erst einmal eine Runde um den Block gegangen, um sich „Mut anzuspazieren“. In einem dunklen Gang hinter dem Wohnhaus der Frau habe er dann einen Mann mit Hund überholt, den er im Vorbeigehen kurz grüßte und dabei anschaute. Erst in diesem Augenblick habe man sich gegenseitig erkannt.

Der andere sei blass geworden – „ich habe die Panik in seinen Augen gesehen“ – und habe dann seinen Kampfhund auf ihn gehetzt, berichtet der Angeklagte. „Fass!“ Außerdem habe der 33-Jährige ein Messer in der Hand gehabt. Und ein Pfefferspray, von dem er ihm eine volle Ladung in die Augen gesprüht habe. Er sei dann zu Boden gegangen, habe in seiner Not nach seinem Taschenmesser in der Hosentasche gegriffen und praktisch blind nach oben gestochen. „Tragischerweise kam es dabei zu den Verletzungen.“

Angeklagter versinkt in sich widersprechenden Aussagen

Mehrfach bekundet der Angeklagte, dass er nichts gegen den neuen Freund seiner Frau habe. Das Wichtigste sei, dass es seiner Frau und den Kindern gut gehe. Und dafür habe ihr neuer Freund gesorgt. „Er ist ein guter Mensch und hat alles richtig gemacht.“

Andererseits berichtet der 41-Jährige davon, dass er seiner Ex-Frau eine E-Mail mit sexuellen Avancen geschickt hatte, und von mehreren E-Mails, die er daraufhin mit ihrem neuen Freund wechselte, in denen sie sich gegenseitig provoziert hätten. „Ich mach dich fertig und hetze meinen Hund auf dich“, habe der andere geschrieben. Und er selbst: „Ich schneide dich in kleine Stücke.“ Zum Verhältnis zu seiner Ex-Frau sagt er, dass man sich friedlich getrennt habe. Räumt aber ein, dass es vom Amtsgericht eine Verfügung gibt, die es ihm untersagt, sich der Frau und ihren Kindern mehr als 100 Meter zu nähern.

Unter dem Einfluss von Kokain, Steroiden und Beruhigungsmitteln

Dass er von Zeugen schwer belastet wird, weiß der Angeklagte. Hat aber dafür eine Erklärung parat: Es könne schon sein, dass alles komplett anders gewesen sei, als er es erzählt habe. Sicher sei er sich da nicht, weil er zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Kokain, Steroiden und Beruhigungsmitteln gestanden habe. Und weil er seit er all dies nehme häufiger Dinge sehe und Stimmen höre, die es gar nicht gebe. „Aber so habe ich das alles wahrgenommen.“

Nach dieser Version wäre der versuchte Mord, also der geplante, heimtückische Überfall von hinten auf ein argloses Opfer, vom Tisch. Und damit auch die drohende langjährige Freiheitsstrafe. Denkbar wäre zum Beispiel eine Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung oder sogar ein Freispruch, wenn er aus Notwehr gehandelt hätte. In jedem Fall von Bedeutung für das Strafmaß wird die Frage nach den Drogen sein – es könnte eine „erheblich geminderte Steuerungsfähigkeit“ vorliegen.