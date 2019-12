Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Es liest sich wie ein Krimi, was sich am Samstagmorgen zwischen Vahr und Hemelingen abgespielt hat: Eine 25-jährige Frau verließ gegen 7 Uhr die Straßenbahn an der Haltestelle „Julius Brecht Allee“ und lief in Richtung Stresemannstraße, als sie merkte, dass sie verfolgt wurde. Kurz darauf hielt der unbekannte Mann sie fest, drückte sie an sich und forderte sie auf, sich auszuziehen. Das berichtet die Polizei Bremen. Anschließend zog der Mann sie zu Boden und schlug mehrfach auf sie ein - auch gegen ihren Kopf.

Als sich eine Zeugin einschaltete und den Unbekannten anschrie, dass er aufhören solle, entriss dieser seinem Opfer die Handtasche und flüchtete.

Die 25-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und eines versuchten Sexualdeliktes und sucht Zeugen. Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362 38 88.

Gesucht wird ein Mann, der zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank ist. Bei dem Überfall trug er Jeans, Turnschuhe und eine graue, hüftlange Bomberjacke. Er hat helle Haare und spricht akzentfreies Deutsch.