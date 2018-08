Am Dienstagnachmittag kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in der JVA Bremen-Oslebshausen. (China Hopson)

Während einer Freistunde ist es am Dienstag gegen 15.20 Uhr in der Jugendstrafanstalt zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen, wie die Staatsanwaltschaft Bremen am Mittwoch mitteilte. Nachdem zwei jugendliche Strafgefangene in Streit geraten waren, nahm der 17-Jährige den 22-Jährigen in den Schwitzkasten und würgte ihn bis zur Bewusstlosigkeit. Nachdem zur Hilfe geeilte Vollzugsbedienstete den Tatverdächtigen nur mit Mühe von dem Mann trennen konnten, trat der 17-Jährige abschließend noch mit dem Fuß in das Gesicht des anderen.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet. Die mit der Kriminalpolizei Bremen geführten Ermittlungen dauern derzeit noch an.