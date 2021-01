Wegen bandenmäßigen Drogenhandels stehen sechs Bremer vor Gericht. (Christina Kuhaupt)

Länger als eine halbe Stunde dauert die Verlesung der Anklageschrift vor der Strafkammer neun des Landgerichtes Bremen. Den insgesamt sechs Angeklagten wird der bandenmäßige Handel mit Betäubungsmitteln sowie Beihilfe vorgeworfen. Fünf der Angeklagten sind an diesem Tag anwesend, der Fall des Sechsten wird vor der Jugendstrafkammer verhandelt.

Einer der anwesenden Angeklagten sitzt in Untersuchungshaft. Ihn verortet die Staatsanwaltschaft auf einer mittleren Hierarchieebene der vermeintlichen Bande. Er soll für Beschaffung, Geldflüsse und Logistik verantwortlich gewesen sein. Die anderen Mitglieder der vermeintlichen Bande sollen die Ware gebunkert und verkauft, Schuldnerlisten geführt oder Fahrdienste geleistet haben. Zwei der Angeklagten sollen darüber hinaus Schusswaffen besessen haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass den Mitgliedern der Gruppe je nach Hierarchieebene unterschiedliche Aufgaben zugekommen sein sollen. Zwischen Dezember 2019 und Juli 2020 sollen sich vier der Männer, darunter der in Untersuchungshaft sitzende und der nicht anwesende, zu einer Bande zusammengeschlossen haben. Ein weiterer Mann und eine Frau sollen der vermeintlichen Bande Hilfe geleistet haben, indem sie Drogen gebunkert und in kleinen Mengen verkauft haben.

Am ersten Verhandlungstag wurden noch keine Zeugen gehört und auch die Angeklagten haben sich nicht geäußert. Dafür aber brachten die Anwälte der Verteidigung Kritik vor: „Die Anklageschrift fasst eine sehr große Klammer. Was spricht dagegen, dass die Angeklagten einzeln gehandelt haben, statt in einer Bande?“, fragt der Verteidiger des in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten. Diese Unterscheidung hätte Auswirkungen auf das mögliche Strafmaß.

Feinwaagen und Tütchen

Für jeden der Angeklagten verliest der Staatsanwalt zunächst, was ihm oder ihr vorgeworfen wird und was in der jeweiligen Wohnung gefunden wurde. Laut Anklageschrift fanden sich in den Wohnungen unter anderem Mobiltelefone, Feinwaagen und Tütchen, um die Drogen für den Verkauf zu portionieren, diverse Betäubungsmittel, Schuldnerlisten und ein Bausatz für eine Indoor-Plantage.

Außerdem zählt der Vertreter der Anklage auf, wie viele und welche Verkaufstätigkeiten im Speziellen abgewickelt worden sein sollen: „Zwei Popcorn, ein Salat. Unbekannter Käufer“, liest der Staatsanwalt vor. Der Begriff Popcorn stehe für Kokain. Weitere erwähnte Substanzen seien Cannabis sowie Betäubungsmittel mit MDMA – der Hauptbestandteil von Ecstasypillen – und Amphetamin. „Fünfzig Nase, ein Ganzes, ein Schoko, zwei Tee“, zitiert der Staatsanwalt weitere Bestellungen.

Auch die anderen Anwälte der Verteidigung kritisierten die Anklageschrift. „Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft lässt viel Interpretationsspielraum“, ergänzt einer der Verteidiger. Es solle verhandelt werden, „was wirklich geschehen ist, und nicht was herbeigezogen wurde“, präzisiert der Verteidiger des in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten. Die Anwälte der Verteidigung hoffen außerdem auf einen Deal mit dem Gericht. Sie regen deshalb eine Verständigung an.

Auf die Frage der Vorsitzende Richterin, ob die Angeklagten sich beim kommenden Termin äußern, antworten die Anwälte mit Ja. Sie alle hätten vor, eine Erklärung abzugeben. „Aus Sicht der Kammer ist zu vermuten, dass Suchtproblematiken eine Rolle spielen könnten“, sagt die Richterin. Sie regt deshalb an zu prüfen, ob Begutachtungen angestrebt werden sollten.