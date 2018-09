Bis der Tietjensee tatsächlich abgepumpt wird, bewacht die Polizei das Gewässer rund um die Uhr. (Kosak)

Als „ein letztes Aufbäumen der Ermittlungsbehörden“ betrachten die Verteidiger des Angeklagten im Mordprozess um die seit 25 Jahren verschwundene Jutta Fuchs, das geplante Abpumpen des Tietjensees bei Schwanewede.

Wie berichtet hatte das Landgericht einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft zugestimmt, den See abzupumpen. In dem Gewässer war 1994 eine mit Steinen beschwerte Plastiktüte mit persönlichen Utensilien von Jutta Fuchs gefunden worden, die ein Jahr zuvor, im Juni 1993, spurlos verschwunden war. Der See war anschließend mehrfach erfolglos durchsucht worden, trotzdem sei nicht auszuschließen, dass dort tatrelevante Gegenstände oder gar die Leiche der Vermissten zu finden sei, verkündete das Gericht am Montag. Seit Anfang August muss sich der Ehemann von Jutta Fuchs wegen Mordes vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass er seine Frau im Sommer 1993 getötet hat.

Dessen Verteidiger, Horst Wesemann und Stefan Hoffmann, sehen dies erwartungsgemäß ganz anders. 25 Jahre lang sei umfassend ermittelt worden, ohne dass die dabei zu Tage geförderten Indizien etwas Verbindliches an sich gehabt hätten, sagt Wesemann. „Deshalb muss jetzt anscheinend alles versucht werden, was auch nur ansatzweise eine Verbesserung der Beweislage bringen könnte, auch wenn diese Chance als außerordentlich gering einzuschätzen ist.“ Und warum man sich damit ein Vierteljahrhundert Zeit gelassen habe, bleibe das Geheimnis der Ermittlungsführer und der Staatsanwaltschaft.

Angesichts des außergewöhnlichen Aufwandes, der mit der Aktion verbunden sein wird, bezweifeln die beiden Strafverteidiger, dass das Prinzip der Verhältnismäßigkeit noch gewahrt bleibt. Die abzupumpende Wassermenge dürfte bei etwa 40.000 Kubikmetern liegen, selbst mit den Hochleistungspumpen des THW würde es länger als eine Woche benötigen, nur um das Wasser zu beseitigen, schätzt Wesemann. Anschließend müssten Sedimente abtragen werden, deren Höhe seit 1993 etwa 50 Zentimeter betragen dürfte. Erst dann habe man den Stand erreicht, der vor 25 Jahren etwas aufgenommen haben könnte. Ganz zu schweigen von der Verkrautung des Sees in dieser Zeit.

„Und alles nur weil die Ermittlungspersonen die Hoffnung hegen, dass sich an zwei noch nicht untersuchten Stellen im See metallische Gegenstände befinden, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Frau Fuchs stehen sollen“, erklärt Wesemann. „Als Ergebnis erwarte ich da gar nichts!“