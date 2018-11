Es hätte schnell gehen können, am Mittwoch in Saal 551 des Amtsgerichtes. (Volker Hartmann/dpa)

Es hätte schnell gehen können, am Mittwoch in Saal 551 des Amtsgerichtes. Körperverletzung in zwei Fällen, übles Beschimpfen von Polizisten und Fahren ohne Fahrerlaubnis wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor. Der scheint reinen Tisch machen zu wollen: „Ich gebe alles zu!“, sagt der 32-Jährige. „Was soll ich mehr dazu sagen? Ich war besoffen. Tut mir leid, dass ich mich nicht mehr unter Kontrolle halten konnte.“

Doch als die Richterin ihn nach Details fragt, rudert der Mann zurück. Nein, er habe nicht mehrfach auf die beiden Opfer eingeschlagen und eingetreten. Nein, er habe die Polizisten nicht beleidigt, sondern nur laut vor sich hin geschimpft. Nein, er habe auch nicht am Steuer des Wagens gesessen. Und nein, im zweiten angeklagten Fall habe er das Opfer nicht einmal angefasst ...

An dieser Stelle wird es dann selbst seinem Verteidiger zu viel. Er beantragt eine Verhandlungspause und macht – nachdem Richterin, Schöffen und Staatsanwältin den Sitzungssaal verlassen haben – seinen Mandanten auf die Widersprüche in dessen Aussagen aufmerksam. Mahnt ihn mit beschwörenden Worten, noch einmal über das nachzudenken, was er im Gerichtssaal sagt. Schließlich habe man doch die Taktik abgesprochen, mit einem Geständnis voran zu gehen. „Wenn Sie jetzt was ganz anderes erzählen, dann knallt es hier“, prophezeit er dem 32-Jährigen einen ungünstigen Ausgang des Verfahrens.

Eines der Opfer identifiziert den Angeklagten

Im Januar 2017 soll der Angeklagte gemeinsam mit anderen in Walle zwei Männer zusammengeschlagen haben. Die beiden Opfer, heute 47 und 37 Jahre alt, erzählen vor Gericht, dass sie gegen 22.20 Uhr bei einem Spaziergang über die Straße gehen wollten, als ein schwarzer Pkw auf sie zukam. Mit aufheulendem Motor und viel zu schnell. „Was soll das?“, habe der 47-Jährige gerufen. Daraufhin habe der Fahrer seine Scheibe heruntergekurbelt, „Habt ihr Probleme?“ gerufen und sei dann ausgestiegen. Nicht ohne zuvor seine Mitfahrer aufzufordern: „Kommt mit Jungs!“.

Zu viert oder fünft seien die Angreifer dann auf die beiden Männer losgegangen, hätten auf sie eingeschlagen und getreten. Auch auf und gegen den Kopf. Dabei sollen neben ausländerfeindlichen Beleidigungen Sätze wie „Wir sind Kickboxer“ und „Wir bringen euch um“ gefallen sein. Beide Opfer sprechen von einem Fahrer, einer identifiziert sogar den Angeklagten. Doch der präsentiert eine vollkommen andere Version. Eine Bekannte habe ihn und zwei andere Bekannte nach Hause gefahren.

Mehr zum Thema Staatsanwaltschaft mit Schwie­rig­keiten Wie lebensgefährliche Tritte ermittelt werden Tritte gegen den Kopf eines wehrlos am Boden Liegenden können tödlich enden. Trotzdem werden die ... mehr »

Beim Einparken hätten die beiden Männer draußen am Straßenrand die Frau angemacht. Daraufhin sei er sauer geworden, ausgestiegen und habe beide geschlagen. Aber jeden nur einmal, beteuert er. Trotzdem seien beide sofort zu Boden gegangen. Er sei dann wieder in den Wagen gestiegen, doch inzwischen seien auch seine beiden Mitfahrer ausgestiegen. Denkbar, dass die dann auf die am Boden Liegenden eingetreten hätten. Gesehen habe er das aber nicht.

Ein weiterer Vorfall

Ähnlich unterschiedlich sind die Versionen zu einem Vorfall vom Mai 2017. Auch in diesem Fall wird dem Angeklagten Körperverletzung vorgeworfen. Er soll einem jungen Mann in dessen Wagen geschlagen und eine Kopfnuss verpasst haben. Das bestreitet der 32-Jährige. Er sei lediglich einem Bekannten zu Hilfe geeilt. Der habe mit seinem Pkw an einer Kreuzung gestanden und sei von zwei jungen Männern in einem nachfolgenden Fahrzeug bedrängt worden. Den beiden sei es offenbar nicht schnell genug voran gegangen. Sie hätten gehupt, seinen Bekannten angeschrien und beleidigt.

Er habe das zufällig beobachtet und sei dazwischengegangen, habe aber niemanden geschlagen oder auch nur berührt. Lediglich die Tür des Pkw der beiden jungen Männer habe er so heftig zugeschlagen, dass dabei die Seitenscheibe zu Bruch ging. Vielleicht sei der Fahrer durch die Splitter verletzt worden. Auf jeden Fall hätten die anderen angefangen und sich dann als Opfer hingestellt. Der Mann habe eine Jochbeinprellung davongetragen, merkte die Richterin trocken an. Doch auch dafür hatte der Angeklagte eine Erklärung: Vielleicht habe er seinen Kumpel gebeten, ihn zu schlagen.

Die Verhandlung wird am Donnerstag, 6. Dezember, fortgesetzt.