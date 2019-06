Platz für den neuen Senat im Saal des Bremer Rathauses: Wer am Ende die Posten übernimmt, das sollen die Parteien für sich entscheiden. (Frank Thomas Koch)

Bremens künftige Koalitionspartner haben sich am Wochenende verständigt, wer im neuen Senat welche Zuständigkeiten bekommt. Ganz fest abgestimmt ist die Verteilung allerdings noch nicht, doch SPD, Grüne und Linke scheinen sich nun einig zu sein. Wie zu erwarten, bleibt das Bürgermeisteramt in den Händen der Sozialdemokraten. Ebenso soll die SPD ein neues Ressort stellen für die Bereiche Wissenschaft, Häfen und Justiz. Dazu soll es dem Vernehmen nach am Sonnabend bis in die Nacht lange Diskussionen gegeben haben. Die SPD wollte dabei auf die Häfen keinesfalls verzichten. Die Führung des künftigen Ressorts kommt kommt vermutlich auf die bisherige Bremerhavener Stadträtin Claudia Schilling zu.

Bisher war das Feld Häfen wie die Justiz bei der Wirtschaft verankert. Das Ressort Wirtschaft und Arbeit soll nun an die Linkspartei gehen. Die Grünen sollen das Ressort für Bau, Umwelt und Verkehr behalten und ebenfalls die Sozialsenatorin sowie den Finanzsenator stellen. Das Gesundheitsressort dürfte dann an die Linkspartei gehen, damit die Partner nach dem anvisierten Modell vier-drei-zwei im Senat vertreten sind. Das gilt schon eine ganze Weile als ausgemacht.

Zusammen kommt der neue Senat damit auf neun Senatoren. Ob Carsten Sieling tatsächlich Bürgermeister bleibt, das dürfte sich vermutlich in den nächsten Tagen entscheiden. Denn am Sonnabend trifft sich der Parteitag der SPD, um über den Koalitionsvertrag abzustimmen. Bereits am Montagabend trifft sich der Vorstand der SPD erneut.