Der 21-Jährige hatte einen obdachlosen Mann attackiert. Das Gericht verurteilte ihn zu einer zweieinhalbjährigen Jugendstrafe. (VOLKER HARTMANN/dpa)

Nicht als versuchten Totschlag, wie angeklagt, sondern als gefährliche Körperverletzung hat das Landgericht Verden den Angriff eines Heranwachsenden auf einen 45-jährigen Obdachlosen vor dem Bremer Hauptbahnhof eingestuft. Der heute 21-jährige Angeklagte aus Achim (Kreis Verden) ist am Dienstag zu einer Jugendstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Gleichzeitig erfolgte die Anordnung der Unterbringung in einer Entzugsklinik.

Nach einer erst verbalen Auseinandersetzung auf dem Platz der Deutschen Einheit hatte der Achimer dem 45-Jährigen eine volle 0,5-Liter-Flasche Bier auf den Kopf geschlagen und dem am Boden liegenden Opfer noch einen Tritt ins Gesicht versetzt. Der Obdachlose hatte stark blutende Schnittverletzungen und Platzwunden erlitten, eine Versorgung aber vehement abgelehnt. Bei der Beweisaufnahme konnte sich das Gericht wesentlich auf Aufnahmen aus einer Videokamera am Bahnhof stützen. Danach dürfte der „erheblich betrunkene“ Geschädigte den jungen Mann provoziert und ihm gegenüber zunächst eine „Drohgebärde“ mit der Flasche gemacht haben. Der Angeklagte habe sich aber nicht in einer Notwehrsituation befunden, wie von der Verteidigung behauptet, betonte die Kammer. Ein Rechtfertigungsgrund für Notwehr habe nicht bestanden. Schlag und Tritt seien als „abstrakt lebensgefährdende Behandlung“ zu werten. Einen bedingten Tötungsvorsatz habe man jedoch nicht feststellen können. Auch die Staatsanwaltschaft war vom Vorwurf des versuchten Totschlags abgerückt. Der Wohnungslose war seiner Ladung zur Zeugenaussage nicht gefolgt.

Der alkohol- und drogenabhängige Angeklagte befand sich laut psychiatrischem Gutachten zur Tatzeit im Zustand verminderter Schuldfähigkeit. Er wurde auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie einer vorsätzlichen Trunkenheitsfahrt verurteilt.