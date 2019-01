Gut angenommen wird nach Darstellung des Senats unter anderem die Online- und telefonische Terminvergabe, zum Beispiel für Erledigungen im Bürgerservicecenter oder bei der Kfz-Zulassung. (MICHAEL KAPPELER/dpa)

Die Bremer Verwaltung ist in Sachen Digitalisierung und Bürgerservice ein gutes Stück vorangekommen. So sehen es zumindest diejenigen, die für diesen Prozess verantwortlich sind. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) haben am Dienstag einen Sachstandsbericht zum Programm „Zukunftsorientierte Verwaltung“ vorgelegt. Darin sind die Fortschritte bei einer ganzen Reihe von Projekten dokumentiert, die staatliche und kommunale Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen vereinfachen sollen.

Vieles, was in dem gut 100 Seiten starken Bericht aufgelistet ist, hat mit der Digitalisierung von Verwaltungsarbeit zu tun. Und doch unterstrichen sowohl Sieling als auch Linnert, dass Digitalisierung kein Selbstzweck sei. „Am Anfang steht ein Staatsverständnis, und das ist auf Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und Bürgernähe ausgerichtet“, brachte es Linnert auf den Punkt. Digitalisierung sei ein Mittel, diese Ziele zu erreichen, und kein Wert an sich.

Gut angenommen wird nach Darstellung des Senats unter anderem die Online- und telefonische Terminvergabe, zum Beispiel für Erledigungen im Bürgerservicecenter oder bei der Kfz-Zulassung. Seit dem Start dieses Angebots Ende 2017 wurden demnach 70 000 Termine online und 63 000 telefonisch über das Bremer Bürgertelefon (BTB) gebucht. Unter der Nummer 115 werden dort werktags zwischen 7 und 18 Uhr viele Fragen zu Verwaltungsdienstleistungen beantwortet. Zufrieden ist der Senat auch mit der Startphase des Online-Finanzamtes. Dieses digitale Angebot wurde im Oktober vergangenen Jahres eingerichtet. Bürger können dort unter anderem den Bearbeitungsstand ihrer Steuererklärung erfahren. In zwei Monaten soll im Online-Finanzamt ein Pilotversuch starten. Maximal 200 Interessierte, die ausschließlich Einkünfte aus Renten oder Pensionen beziehen, können anlässlich dieses Projektes das Finanzamt beauftragen, aus den dort vorliegenden Daten automatisch eine Steuererklärung zu erstellen und zu bearbeiten. Bewerbungen sind unter der E-Mail-Adresse alterseinkuenfte@finanzen.bremen.de möglich.

Zum letzten Mal in der laufenden Wahlperiode ist am Dienstag auch ein Fachgremium mit überwiegend auswärtigen Experten zusammengekommen, das den Senat bei seiner Digitalisierungsstrategie unterstützt. Dieser „Beirat Innovative Verwaltungsentwicklung“ hat seit 2017 insgesamt viermal getagt und dabei den Stand der Dinge unter die Lupe genommen, aber auch eigene Impulse gegeben. Beiratsmitglied Dirk Stocksmeier lobte den Ansatz des Senats. „Hier wird vom Bürger und von den Unternehmen her gedacht, nicht aus Behördensicht“, so Stocksmeier.