Verwaltungen in Bremen und Bremerhaven nutzen weniger Recyclingpapier

Zu Ballenform gepresstes Altpapier. Aus den alten Zeitungsseiten, Magazinen, Büchern, Blättern und Kartons kann Recyclingpapier hergestellt werden. (Thomas Damm)

Im vorangegangenen Jahr 2017 war Bremerhaven noch Deutschlands vorbildlichste Großstadt, zumindest bei der Quote von in der Verwaltung verwendetem Recyclingpapier. Sie betrug glatte 100 Prozent, was Bremerhaven im Papieratlas den ersten Platz unter allen Großstädten einbrachte. Die neue Auflage des Papieratlas', eine Initiative zur Unterstützung der Verbreitung der umweltfreundlichen Variante, ist am Dienstag erschienen – aber bis man darin nun auf Bremerhaven stößt, muss man etwas länger durch die knapp 90 Seiten blättern.

Die Seestadt findet sich weit hinter den aktuellen Siegern Oldenburg, Karlsruhe und Bonn nur noch in der alphabetischen Liste der am Wettbewerb teilnehmenden 102 Groß- und Mittelstädte wieder. Der Grund ist klar: In der Stadtverwaltung wurde im Jahr 2018 weniger Recyclingpapier verwendet, es waren nun noch 92,89 Prozent. „Das ist aber immer noch ein überdurchschnittlich guter Wert“, erklärt Lea Eggers, Sprecherin der Initiative Pro Recyclingpapier. Woran es lag, dass die Quote gesunken ist, darüber konnte innerhalb der Bremerhavener Verwaltung auf Anfrage des WESER-KURIER niemand Auskunft geben.

Verwaltung kann den Gebrauch von weniger Recyclingpapier nicht erklären

In der Bremer Verwaltung ist der Anteil von Umweltschutzpapier mit dem Blauen Engel ebenfalls geringer geworden. 2017 waren noch 92,05 Prozent allen in den verschiedenen Ressorts benötigten Papiers aus wiederverwertetem Altpapier, ein Jahr später waren es 87,28 Prozent. Dagmar Bleiker, Sprecherin des Finanzressorts, das über die Materialbeschaffung der gesamten Verwaltung wacht, kann ebenfalls nicht erklären, warum oder wo in der Verwaltung offenbar wieder mehr normales Papier angefordert und verbraucht wurde.

„Mit dem erreichten Anteil Recyclingpapier mit dem Blauen Engel sind wir nicht zufrieden und wollen ihn steigern“, sagt sie. Deshalb habe der Senat im Mai eine Vorschrift für das Bundesland erlassen, nach der sämtliches Papier „zu hundert Prozent den Anforderungen des Umweltzeichens ,Blauer Engel' entsprechen“ müsse. Bleiker: „Die öko-faire Beschaffung ist dem Senat sehr wichtig. Unsere Hausdruckerei beim Senator für Finanzen bezieht mittlerweile ausschließlich Recyclingpapier.“ Darauf schreiben bei sämtlichen Korrespondenzen auch die Stadtoberhäupter Andreas Bovenschulte und Melf Grantz (beide SPD), was im Papieratlas lobende Erwähnung findet.

Ebenfalls Wert legt der Senat darauf, so wenig Papier wie möglich zu benutzen und die Mitarbeiter in den Ressorts zu Sparmaßnahmen anzuhalten. Zählt man alles zusammen, also den Verbrauch der Verwaltung, der Schulen und der Hausdruckerei, hat die Stadt Bremen im Jahr 2018 etwa 109 Millionen Seiten verbraucht – mehr als drei Millionen weniger als im Jahr 2017 (circa 112 Millionen). Erreicht wurde der Spareffekt aber hauptsächlich in Schulen: 39 Millionen Seiten im Jahr 2018 statt mehr als 45 Millionen im Jahr 2017. In der Verwaltung dagegen stieg der Seitenverbrauch von etwa 53 Millionen um mehr als zwei Millionen auf gut 55 Millionen und ebenso in der Hausdruckerei (plus knapp eine Million).