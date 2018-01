So eng wie hier in Karlsruhe wird es auch auf den Gehwegen der Sedanstraße (dpa)

Es ist ein bekanntes Bild in der Sedanstraße in der Bremer Neustadt: Auf beiden Seiten der Einbahnstraße parken seit Jahren die Autos auf den Gehwegen - erlaubt ist das aber nur auf einer Straßenseite. Das Bremer Ordnungsamt drückte dort bislang beide Augen vor den Parksündern zu, bis sich ein Bürger beschwerte, dass der Gehweg zu schmal sei. So verteilte das Ordnungsamt nun Verwarnungen an die Parksünder. Zur Kasse sollen sie aber noch nicht gebeten werden. Bei der Stadt setzt man viel mehr auf Mediation, wie "buten un binnen" berichtet.

Die Lokalpolitik beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den vielen Autos die mangels legaler Parkflächen in der Neustadt kreuz und quer abgestellt werden und Passanten sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr behindern.

Während das Stadtteilparlament immer wieder um Lösungen ringt, haben Anwohner immer wieder mit unterschiedlichen Schwierigkeiten zu tun.