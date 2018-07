Der IT-Spezialist Lars Mühlenbruch und seine Lebensgefährtin wissen ihren Sohn gut betreut, wenn sie arbeiten. (Frank Thomas Koch)

Lars Mühlenbruch und seine Lebensgefährtin sind verärgert. Beide sind selbstständig und Eltern eines dreijährigen Sohns, der 40 Stunden in der Woche von Tagesmüttern betreut wird und von August an in die Kita wechseln soll. Aufgebracht sind sie, weil sie sich mit einer Nachzahlungsforderung der Elternbeitragsstelle herumschlagen.

Anfang Mai trudelte bei dem Paar ein Bescheid ein, wonach sie für den Zeitraum 1. bis 30. April dieses Jahres 4185 Euro nachzahlen sollten. Bei der Berücksichtigung eines Guthabens von 542 Euro blieben laut Schreiben 3643 Euro übrig, zahlbar bis Mitte Mai. Die Eltern waren ratlos. „Wir hatten am Rande zwar mitbekommen, dass es eine Veränderung bei den Gebühren gibt“, einen neuen Bescheid hatte das Paar aber nicht erhalten.

„Deshalb haben wir weiterhin denselben Betrag mit denselben Daten auf dasselbe Konto überwiesen“, sagt die Mutter, „259 Euro im Monat. Wir dachten, wir machen alles richtig. Wir zahlen auch 465 Euro im Monat für unseren Sohn, wenn das rechtmäßig ist, gar keine Frage.“

Klage beim Verwaltungsgerichts

Ist es rechtmäßig, wäre nach Rechnung der Eltern eine Nachzahlung von 206 Euro pro Monat seit August fällig gewesen. Die Höhe des Bescheids fiel jedoch anders aus, nicht nur der Zeitraum war fehlerhaft, auch die Höhe des Guthabens, der bislang bezahlten Beiträge, war für das Paar nicht nachvollziehbar. Die Mutter des Jungen ist Anwältin, sie reichte Klage beim Verwaltungsgericht ein, die einzige Möglichkeit des Widerspruchs wie aus der Rechtsbehelfsbelehrung des Schreibens hervorgeht.

„Das wollten wir eigentlich gar nicht, Fehler passieren überall mal.“ Mühlenbruch und seine Partnerin nahmen deshalb auch Kontakt zur Elternbeitragsstelle auf. Fortan warteten sie auf einen Korrekturbescheid, „denn die Zahlungsfrist lief ab und ich wollte nicht, dass der fehlerhafte Bescheid rechtskräftig wird“, sagt die Anwältin.

Ein korrigierter Bescheid traf erst ein, als die Klage schon anhängig war. Der angegebene Zeitraum war korrigiert worden, der Rest nach Berechnung der Eltern immer noch falsch. Das Paar erweiterte seine Klage auf den Korrekturbescheid. „Dann kam eine Mahnung von der Landeshauptkasse, mit einer neuen Summe, die auch nicht richtig ist“: Das Guthaben war gestiegen, aber nicht auf die volle bereits gezahlte Summe.

Eine Herleitung der geforderten Summe fehlte weiterhin. Vor wenigen Tagen bekam die Eltern erneut Post, dieses Mal handelte es sich um eine Mahnung für den Monat Mai, weil die Eltern angesichts des schwebenden Verfahrens weiterhin den bisherigen Betrag zahlen, sowie um eine Vollstreckungsandrohung. Das Bildungsressort bedauert den Vorfall. „Da ist tatsächlich etwas schief gelaufen“, so Sprecherin Annette Kemp.

Das liege auch am Wechsel der Zuständigkeit: Der sogenannte Aktenvorgang sei im August 2017 vom Amt für Soziale Dienste an das Ressort für Kinder und Bildung übergegangen. Eigentlich hätte das Paar schon damals über die geänderte Beitragsordnung informiert werden müssen. Das sei vonseiten des Amts für Soziale Dienste offenbar versehentlich unterblieben.

In einigen, wenigen Fällen sei es zu derlei Irritationen gekommen, unter anderem weil das Personal habe eingearbeitet werden müssen. „Die Belastungssituation in der Elternbeitragsstelle ist sehr hoch.“ Zudem seien die Beiträge dieser Eltern offenbar unterschiedlich verbucht worden. „Aktuell wird der Vorgang überprüft und aufbereitet. Erst nach einer abschließenden, einvernehmlichen Klärung werden wir gegebenenfalls ausstehende Forderungen geltend machen“, so die Sprecherin weiter. Bei berechtigten Nachforderungen seien Ratenzahlungen möglich.

"Überschneidungen im System

Auch Anett Ganswindt, Vorstandssprecherin des Gesamtelternbeirats Kita Bremen, hat eine Mahnung bekommen, die sie sich nicht erklären konnte, wenngleich in geringerer Höhe. Von einem anderen Fall hat sie gehört. Es habe sich um „Überschneidungen im System“ gehandelt, habe man ihr bei Nachfrage erläutert.

„In beiden Fällen hat sich alles geklärt, aber man kriegt zuerst einen Schreck.“ Selbst wenn die Ressortzuständigkeit gewechselt habe, „muss das so vorbereitet werden, dass abgerechnet werden kann, ohne Unmut, Unruhe oder Angst zu stiften“. Wem eine Nachzahlungsforderung in vierstelliger Höhe ins Haus flattere, dem könne das Herz schon in die Hose rutschen.

Bis zum Dienstag hat das Paar nichts mehr von der Elternbeitragsstelle gehört. Das Verwaltungsgericht hat es auf die beim Oberverwaltungsgericht anhängige Normenkontrollklage gegen die neue Gebührenordnung hingewiesen. Die Eltern haben noch nicht entschieden, ob sie vor diesem Hintergrund ihre Klage ruhen lassen.