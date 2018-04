In Bremen wird das Trinkwasser nur zu einem kleinen Teil aus dem Oberflächen­wasser der Weser aufbereitet. (dpa)

Während meiner Tätigkeit an der Bremer Universität beschäftigte ich mich intensiv mit dem Zustand der Trinkwasserversorgung in Bremen, die zu etwa 20 Prozent aus dem Oberflächen­wasser der Weser „vor der Haustür“ vorgenommen wurde. Es gab seinerzeit an der Uni ein interdisziplinäres Forschungsprojekt „Weserwasser“. Das Wasser wurde dabei in Höhe des Osterdeichs der Weser entnommen. Wir Chemiker untersuchten, wie gut die Aufarbeitung durch das Bremer Wasserwerk durch Herausfilterung schädlicher Inhaltsstoffe und Desinfektion tatsächlich funktionierte.

Zu unserer Überraschung fanden wir bei unserer Untersuchung heraus, dass es nicht etwa aus dem Oberlauf nach Bremen strömende ­Schadstoffe waren, die das so gewonnene Trinkwasser fragwürdig machten. ­Sondern es waren erst bei der Aufar­beitung (genauer: durch den exzessiven Zusatz von Chlor) an der „umge­drehten Kommode“ produzierte halo­genierte organische Stoffe, die nicht nur die chemische Qualität beeinträchtigten, sondern auch eine signifikante, wenn auch relativ geringe Krebsgefährdung der Bremer Konsumenten bedeutete.

Kritik vom Senat

Diese Erkenntnis erzeugte viel Wirbel, wir bekamen mit dem Bremer Senat Ärger, der uns unsere Warnungen vor der schlechten Trinkwasserqualität partout nicht abnehmen wollte. Wir konnten jedoch die zuständige Behörde mit dem Umwelt- und Gesundheitssenator Herbert Brückner durch Hinzuziehung unab­hängiger Gutachter davon überzeugen, dringend etwas zur Sanierung der misslichen Trinkwasserversorgung zu tun.

Gastautor Wolfram Thiemann. (Foto: Christina Kuhaupt)

Man riss die Entnahme-Vorrichtung samt Aufarbeitung des Weserwassers Auf dem Werder kurzerhand ab und beschloss, durch Verträge mit Verden und den zusätzlichen Bau von Rohrleitungen das benötigte, kaum belastete Grundwasser von dort nach Bremen zu leiten. Grundwasser aus der Geest brauchte ja nicht (durch Chlor etwa) desinfiziert zu werden.

Mir selbst schien das aber schon damals nicht die beste Lösung zu sein: Warum hatte man vor also über 30 Jahren nicht grundsätzlich die Gewinnung von Flusswasser beibehalten, allerdings natürlich unter Heranziehung der besten Aufarbeitungstechnologien, die es doch ermöglichen, letztlich auch aus belastetem Rohwasser chemisch und hygienisch exzellentes Trinkwasser zu gewinnen? Erstens hätte man sich heute den Ärger mit Verden ersparen können und zweitens als Bremer den Hebel einer guten Flusswasser-Qualität mit einem daraus gewonnenen guten Trinkwasser-Produkt nicht aus der Hand gegeben!

Zur Person

Wolfram Thiemann wurde 1976 auf den Lehrstuhl für Physikalische Chemie der Universität Bremen berufen und ist seit 2003 emeritiert. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Qualität, Aufarbeitung und Sanierung von Wasser.