Kinder der Tanztheatergruppe „Blumen“ taufen die Kinderbahn am Donnerstag mit Wasserbomben. (Frank Thomas Koch)

Der Bürgerpark wird am Sonntag, 18. August, wieder zu einem Paradies für Kinder: Der Bremer Kindertag, ausgerichtet vom Landesbetriebssportverband Bremen, die nach Angaben der Initiatoren größte Veranstaltung ihrer Art in Deutschland, feiert dann den 30. Geburtstag. Um schon im Vorfeld die Werbetrommel für die Aktion zu rühren, haben Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer und diverse Sponsoren am Donnerstag eine Kinderbahn getauft und auf die Reise durch die Stadt geschickt.

Der mit bekannten Motiven wie der Maus aus der gleichnamigen Kindersendung, Shaun dem Schaf und dem Logo des Kinder-TV-Senders Kika verzierte Straßenbahnzug soll in den kommenden Wochen auf den Straßen in allen Stadtteilen unterwegs sein und dafür sorgen, dass die Bremer schon vorab in Feier-Stimmung kommen.

„Der Kindertag soll Kinder stark machen“, beschreibt Stahmann den Gedanken hinter dem Fest. „Er gehört zu den größten Veranstaltungen des Jahres. Der Bürgerpark verwandelt sich an diesem Tag zu einem großen Treffpunkt für alle Menschen in der Stadt.“ Es werde wieder unzählige Attraktionen geben, aber auch niederschwellige Informationsangebote zum Beispiel zu gesunder Ernährung, die vor allem die Eltern ansprechen sollten. Sie persönlich freue sich sehr darüber, welche Entwicklung das Fest über die Jahre genommen habe. „Im vergangenen Jahr sind über 60 000 Besucher gekommen. Und wir rechnen fest damit, dass es in diesem Jahr auf eine ähnliche Größenordnung hinauslaufen wird.“

Auch die BSAG begleitet die Großveranstaltung mit Wohlwollen. „Der Kindertag ist ein Fest für alle Bremer“, sagt Unternehmenssprecher Jens-Christian Meyer. „Die Angebote sind zum größten Teil kostenlos und sie erreichen Familien aus allen Ecken der Stadt – auch die vieler unserer Mitarbeiter. Da sind wir natürlich gerne mit an Bord.“

Das Fest wird im Bürgerpark am 18. August rund um den Marcus-Brunnen veranstaltet. Geplant sind mehr als 100 Attraktionen – vom Kinderschminken bis zum Ponyreiten.