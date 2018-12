Ein Empfang von Freunden und Familie erwartete die Tänzerinnen und Tänzer des Grün-Gold-Clubs am Montagmorgen am Bremer Flughafen. Und natürlich erwartete auch die Presse die frischgebackenen Weltmeister der Lateinformationen. "Wir sind super glücklich", sagt Trainerin Uta Albanese. "Wir hatten eine ganz tolle Zeit in den neun Tagen in China."

Trotz des langen Flugs geht es ohne lange Verschnaufpause wieder ins Training: "Wir fangen gleich am Mittwoch wieder an, zu trainieren", sagt Albanese, "damit wir zur Bundesliga frisch dabei sind."

Der Grün-Gold-Club setzte sich bei der Weltmeisterschaft in Shenzhen vor einer Woche gegen die internationale Konkurrenz durch. Es ist der insgesamt neunte WM-Titel, den der erfolgreiche Verein nach Bremen holt. (ech)