"Die Meatles"

Video: Eine moderne Variante der Bremer Stadtmusikanten

In dem Film "Meatles" nähert sich Mario Ellert auf filmische Art und Weise den Bremer Stadtmusikanten an. Die Menschen kommen bei dem Streifen nicht gut weg in diesem Film.