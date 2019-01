Im Durchgang des Theaters am Goetheplatz wurde Frank Magnitz von den drei Unbekannten attackiert. (Helmut Reuter/dpa)

Wie wurde der Bremer Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz am späten Montagnachmittag überfallen und wie kommt es zu der großen Platzwunde an seinem Kopf? In zwei auf Facebook veröffentlichten Mitteilungen der AfD am Abend nach der Tat ist von einem Kantholz die Rede, mit dem Magnitz im Innenhof des Theaters am Goetheplatz bewusstlos geschlagen worden sein soll und außerdem von Tritten gegen seinen Kopf.

In einem Interview mit buten un binnen äußerte sich Magnitz zu dem Angriff am Montag. Er selbst könne sich nicht an den Vorfall erinnern. "Das, was ich weiß, ist die Schilderung des Menschen, der mich da geweckt, aufgehoben und an die Wand gesetzt hat. Den ich dann in meiner Verwirrtheit gefragt habe, was denn überhaupt losgewesen ist, und der mir dann geschildert hat, was dort abgelaufen ist, dass da eben drei Leute hinter mir hergelaufen sind. Und der mir dann auch gesagt hat, da war wohl ein Kantholz mit im Spiel oder etwas anderes. Er wusste es selbst nicht so genau." Der Politiker gehe davon aus, dass man die AfD-Version des Vorfalls so beibehalten werde.

Der AfD-Darstellung widerspricht die Bremer Staatsanwaltschaft. Nach Auswertung der Aufnahmen einer Überwachungskamera des Bremer Theaters, die den kompletten Vorfall zeigen, sagt Sprecher Frank Passade: „Im unmittelbaren Tatgeschehen ist kein Kantholz und auch kein sonstiger Gegenstand zu sehen.“ Ebenfalls sei auf dem Video zu sehen, dass der Politiker von einem der insgesamt drei Täter von hinten angesprungen worden und daraufhin zu Boden gegangen sei.

Passade: „Wir gehen davon aus, dass die gesamten Verletzungen durch den Sturz hervorgerufen wurden. Herr Magnitz hatte seine Hände die gesamte Zeit in den Taschen, auch bei der Tat. Durch den Angriff ist er sofort zu Fall gekommen, konnte sich nicht abstützen.“ Dass die Täter dem liegenden Magnitz gegen den Kopf getreten hätten, ist laut Passade ebenfalls auf dem Video nicht zu erkennen. „Die Täter sind nicht stehengeblieben, sondern sofort nach dem Angriff geflohen.“

Frank Magnitz hat das Krankenhaus nach WESER-KURIER-Informationen inzwischen auf eigenen Wunsch verlassen. Am Dienstag war er dort zum Tatgeschehen vernommen worden, ebenso wie die Bauarbeiter, die sich zur Tatzeit in der Nähe befanden und den Notruf gewählt hatten. Laut Staatsanwaltschaft haben sie – das stellte die AfD ebenfalls anders dar – sich nicht in den Angriff eingemischt oder ihn gar gestoppt.

Mehr zum Thema Bundestagsabgeordneter der AfD Erste Ermittlungsergebnisse nach Angriff auf Frank Magnitz Nach dem Angriff auf den Bremer AfD-Landeschef und Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz gibt es ... mehr »

Thomas Jürgewitz, stellvertretender Landesvorsitzender der Bremer AfD, sagte gegenüber dem WESER-KURIER: „Dass kein Kantholz zu sehen war, heißt für uns nicht automatisch, dass es nicht da war. Wir gehen weiterhin davon aus, dass Herr Magnitz mit einem Gegenstand niedergeschlagen wurde.“

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln mit der „Soko Goetheplatz“ wegen gefährlicher Körperverletzung. Aufgrund der politischen Tätigkeit Magnitz‘ halten die Ermittler ein politisches Motiv der Täter weiterhin für möglich. Ermittelt wird aber grundsätzlich in alle Richtungen. Bislang sind die drei Täter noch nicht gefasst.

Neues Hinweisportal

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise. Bilder und Videos, die am Montag, 7. Januar, zwischen 16 und 18 Uhr im Bereich des Theaters am Goetheplatz, an der Kunsthalle oder den Wallanlagen gemacht wurden und die helfen können, die Tat aufzuklären, können anonym in ein Portal hochgeladen werden. Unter folgendem Link gelangt man auf das entsprechende Portal der Bremer Polizei: https://hb.hinweisportal.de/. Auch der unter der Telefonnummer (0421) 362 3888 werden Hinweise entgegengenommen.

Mehr zum Thema Angriff auf AfD-Abgeordneten Magnitz Kommentar: Angriff auf die Demokratie Der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz ist zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Die ... mehr »

+++Diese Meldung wurde um 17.57 Uhr aktualisiert+++